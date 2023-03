Podignuta optužnica protiv Trampa

Vašington, (MINA) – Kancelarija okružnog tužioca Menhetna u Njujorku potvrdila je da je podignuta optužnica protiv bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

Iz kancelarije tužioca Alvina Braga rekli su da su u kontaktu s Trampovim advokatom kako bi “koordinisali predaju” bivšeg predsjednika.

“Večeras smo kontaktirali Trampovog advokata kako bismo koordinisali njegovu predaju Kancelariji tužioca na Menhetnu radi podizanja optužnice po optužnici Vrhovnog suda, koja ostaje pod pečatom”, rekli su iz kancelarije tužioca.

Kako prenosi Al Džazira Balkans, smjernice će biti dostavljene kada se odabere datum izricanja optužnice.

Tramp je apelovao na svoje pristalice da daju novac za njegovu pravnu odbranu.

Prikupio je preko dva miliona USD od 18. marta i pozvao je ljude na proteste.

