PES: Navodno pismo Do Kvona pisano po instrukcijama Abazovića

Podgorica, (MINA) – Navodno pismo južnokorejskog državljanina Do Kvona pisali su njegov advokat Branko Anđelić i glavni inspektor u Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB) Artan Kurti, po instrukcijama premijera Dritana Abazovića, tvrde iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz te partije su kazali da se ispostavilo da je Do Kvon pismo poslao samo Abazoviću, koji ga je onda proslijedio ostalim državnim zvaničnicima.

“A pisao ga je advokat Do Kvona i kotorskih klanova, Anđelić, zajedno sa Kurtijem, višestruko osuđivanim za pokušaj ubistava i ranjavanja, a koji je na insistiranje Abazovića postavljen za glavnog inspektora u ANB-a”, rekli su iz PES-a.

Kako su istakli, Anđelić i Kurti su, prema kazivanju svjedoka, više puta tajno posjećivali Do Kvona u pritvoru.

“Karakter posjeta je bio da se Do Kvon natjera da potpiše sadržaj pisma u kom se, po naredbi Abazovića, dovodi u vezu sa (Milojkom) Spajićem, u zamjenu za branjenje sa slobode, što bi mu dalo šansu da pokuša bjekstvo”, naveli su iz PES-a.

Oni tvrde da je kreator i naručilac afere Abazović.

“Uz mentorstvo onih koji su ga savjetovali da napad na Spajića njemu direktno podiže procente, osmislio je kompletan plan, a kao tajming odredio zadnju nedjelju do izbora, da bi onda krenuo sa političkim marketingom”, navodi se u saopštenju.

Iz PES-a su ocijenili da je Abazović zloupotrijebio i institucije sistema i zakazao sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Oni su podsjetili da sjendica Vijeća nije sazivana nakon masovnog ubistva na Cetinju, niti hapšenja direktora Uprave poreza i carina Rada Miloševića, pomoćnika direktora policije Dejana Kneževića I predsjednika opštine Budva Mila Božovića.

“Sa ovim postupkom u zadnjoj nedjelji kampanje, Abazović se jasno odao da je kompletan plan već napravljen i da on lično stoji iza ove prljave kampanje i progona lidera PES-a”, kaže se u saopštenju.

Iz PES-a su kazali da je, za puštanje da se brani sa slobode, Do Kvon nudio milionski iznos preko Anđelića raznim ljudima koji bi mogli pomoći u pravljenju konekcije kod postupajućeg sudije.

U toj partiji se pitaju da li je nagrada koju je Anđelić nudio svima koji mu pomognu, glavni razlog zašto sudija donosi dva puta rješenje o puštanju da se Do Kvon brani sa slobode, iako Viši sud već jednom ukida to rješenje, i to pored činjenice da je optužen za prevaru tešku 40 milijardi USD, a potražuju ga američke i južnokorejske vlasti.

“Nadamo se da će nadležni organi i službe ispitati ovu situaciju kada se promijeni vlast”, dodali su iz PES-a.

Oni su kazali da situacija neodoljivo podsjeća na slučaj međunarodnih bjegunaca “kojima su crnogorske vlasti (URA) odobravale pravo na azil i za te usluge isplaćivali ogromne sume novca”.

Iz PES-a su naveli da su neki od tih bjegunaca bili gosti na svadbi savjetnika Dritana Abazovića i da se nalaze na zajedničkim fotografijama sa njima.

“Ovakva zloupotreba bezbjednosnog sektora i institucija države Crne Gore, viđena je još samo od Milivoja Katnića i mračnih krugova koji su vladali 30 godina”, istakli su iz PES-a.

Oni su poručili da će, kao i u svim bitkama do sada protiv kampanja laži, Spajić i PES izaći kao pobjednici.

“Jer smo mi u koaliciji sa građanima, a oni u koaliciji sa mafijom protiv koje se navodno bore”, zaključili su iz PES-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS