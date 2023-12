Osumnjičenom za napad na Pavićevića određeno zadržavanje

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvu u Nikšiću odredilo je zadržavanje M.S, osumnjičenom za nasilničko ponašanje i nanošenje teških tjelesnih povreda.

M.S. (19) je uhapšen zbog sumnje da je u nedjelju u Nikšiću napao aktivistu civilnog sektora Boška Pavićevića i D.R.

“Državni tužilac u ODT-u u Nikšiću, nakon saslušanja, donio je rješenje o zadržavanju M.S. za krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda”, navodi se u saopštenju.

