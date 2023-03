Osudili nasilje na Cetinju, osigurati da izbori budu bezbjedni i slobodni

Podgorica, (MINA) – Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori osudila je napad na predsjedničkog kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović na Cetinju i pozvala vlasti da preduzmu hitne mjere kako bi osigurali bezbjedne, slobodne i poštene izbore.

“SAD najoštrije osuđuje sinoćnje nasilje na Cetinju”, naveli su iz Ambasade na Tviteru /Tvitter/.

Oni su poručili da nasilju nije mesto na demokratskim izborima.

“Crmogorske vlasti moraju da preduzmu hitne mjere kako bi napadače pozvale na odgovornost i osigurale bezbjedne, slobodne i poštene izbore za sve”, kazali su iz Ambasade.

