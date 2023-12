Omogućiti glasanje o smjeni Ćulafića i Đukića

Podgorica, (MINA) – Opštinski odbor Demokratske parije socijalista (DPS) Andrijevice pozvao je Ministarstvo javne uprave (MJU) da, u oviru svojih nadležnosti, omogući nastavak sjednice na kojoj bi se glasalo o inicijativama za smjenu predsjednika Opštine i Skupštine tog grada, Željka Ćulafića i Mladena Đukića.

„Pozivamo MJU da, u domenu svoje nadležnosti, omogući da se održi nastavak sjednice lokalnog parlamenta na kojoj treba glasati o podnešenim inicijativama za smjenu predsjednika Skupštine opštine Andrijevica kao i predsjednika Opštine Andrijevica“, navodi se u saopštenju DPS-a.

Oni su kazali da je redovna sjednica lokalnog parlamenta privedena kraju, nakon više neuspjelih pokušaja, ali da nije usvojena odluka o rebalansu budžeta.

Iz andrijevačkog odbora DPS-a su ocijenili da rasprava o Izmjenama i dopunama odluke o budžetu za ovu godinu pokazuje da je aktuelna vlast izgubila većinu u zakonodavnom tijelu te opštine.

„Kao i činjenica da je od ukupno 31 odbornika u momentu glasanja u sali bilo prisutno njih 29, te da je 17 bilo protiv a tek 12“, pojasnili su iz DPS.

Oni su kazali da su, u interesu i za dobrobit građana Andrijevice, insistirali na dogovoru sa predsjednikom Opštine Željkom Ćulafićem.

„I bili spremi da uz ispunjenje određenih zahtjeva ipak glasamo za rebalans kako bi se u konačnom usvojila odluka o načinu trošenja sredstava iz kapitalog budžeta“, navodi se u saopštenju.

Ali, kako su kazali, i pored njihove spremnosti na kompromis „nijesmo udostojeni ni odgovora sa druge strane“.

„Na osnovu svega navedenog može se zaključiti samo jedno – da daljim ostajanjem na funkcije i vršenjem vlasti u Andrijevici lokalna vlast vrši klasičnu zloupotrebu iz koje proizilazi da su naši sugrađani postali taoci kompletne situacije“, poručili su iz DPS-a.

