Tomanović: Registrovano 30 naknadnih potresa

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori, nakon jačeg zemljotresa koji se jutros dogodio u blizini Nikšića, zabilježeno je 30 slabijih potresa od 3,5 do jednog stepena Rihterove skale, kazala je načelnica Odjeljenja za analizu i obradu podataka u Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju, Milena Tomanović.

Ona je rekla da je zemljotres od 5,3 stepeni Rihtera čiji je epicentar bio pet kilometara od mjesta Čarađe u Nikšiću, mogao da izazove štete u epicentralnom području.

„Ovo je zemljotres koji se desio u pograničnom području Crne Gore i Bosne i Hercegovine, to je seizmogena zona Bileće i Pive“, kazala je Tomanović na konferenciji za novinare.

Kako je kazala, očekivano je da se takva vrsta zemljotresa, od 5,3 stepena, osjeti na širem području.

Govoreći o naknadnim potresima, Tomanović je navela da ne mogu da predvide da li može da se desi novi zemljotres iste jačine ili snažniji.

„Imali smo 30 naknadnih zemljotresa, jačine od 3,5 do jedan ili 1,5 stepeni“, rekla je Tomanović.

Ona je naglasila da je jutrošnja serija zemljotresa pokazala da je došlo do buđenja seizmičke aktivnosti.

Tomanović je rekla da se ne može očekivati „značajnija“ šteta od jutrošnjeg zemljotresa.

