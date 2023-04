Odobren zahtjev Kosova za članstvo u Savjetu Evrope

Priština, (MINA) – Komitet ministara Savjeta Evrope (SE) odobrio je zahtjev Kosova za prijem u tu međunarodnu organizaciju, saopštila je ministarka spoljnih poslova Kosova Donika Gervala Švarc.

„Prije nekoliko minuta Komitet ministara SE odlučio je da odobri aplikaciju Kosova za Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope“, objavila je Gervala Švarc na Tviteru.

Ona je navela da je velika koalicija demokratskih zemalja dokazala da SE nastavlja da igra ključnu ulogu u obezbeđivanju slobode i mira, prenosi N1.

Kosovo je apliciralo za članstvo u Savjetu Evrope 12. maja prošle godine.

Aplikaciju Kosova za članstvo u SE najprije razmatra Komitet ministara, a nakon procjene situacije na Kosovu, konačnu riječ daje Parlamentarna skupština, koju čine nacionalni predstavnici država članica.

Za prijem neke države u SE potrebna je dvotrećinska većina glasova.

