Odbor za antikorupciju odbacio izvještaj o radu ASK-a

Podgorica, (MINA) – Skupštinski Odbor za antikorupciju odbacio je izvještaj o radu Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) za prošlu godinu.

Izvještaj nije razmatran jer su predlagači akta odbili da se pojave pred poslanicima i zajedno razmatraju izvještaj, na šta ih obavezuje Poslovnik, prenosi Portal RTCG.

Odluka je donijeta jednoglasno.

Predsjednik Odbora za antikorupciju Dragan Bojović rekao je da je trebalo da se pojave predsjednica ASK-a Jelena Perović i predsjednik Savjeta Agencije Momčilo Radulović, kako su najavili u prvobitnom dopisu.

“U međuvremenu smo u saznanju da oni neće doći na današnju sjednicu”, kazao je Bojović.

Kako je naveo, prema Poslovniku, ukoliko predstavnik predlagača ne dođe na sjednicu, ona se odlaže dok se on ne pojavi.

“Međutim, oni su nama poslali dopis, adresiran na sekretarku Odbora Vesnu Peković, u kojem navode da su ispunili zakonsku obavezu”, rekao je Bojović.

U dopisu koji je Bojović pročitao navodi se da je Savjet ASK-a usvojio godišnji izvještaj o radu na sjednici održanoj 24. februara i uputio ga Skupštini 31. marta, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, čime je zakonska obaveza Agencije ispunjena.

Bojović je kazao da ne iznenađuje ta odluka AKS-a, budući da se, kako je naveo, tako ophode prema Skupštini već duži period, i da nemaju namjeru da sa njima razmatraju izvještaj.

“Poslali su ga na razmatranje, ali smatraju da mi nemamo pravo da razmatramo izvještaj. Mi nikako ne odgovaramo rukovodstvu Agencije da sa nama razmatraju izvještaj”, rekao je Bojović.

Prema njegovim riječima, postoje izvjesne zakonske praznine gdje nije jasno definisano šta se radi sa izvještajem kad ga oni dostave Skupštini.

Bojović je dodao da su inicirane izmjene zakona u tom pogledu, da se pravne praznine riješe.

“Ali je činjenica da svaka agencija, državno tužilaštvo, Specijalno tužilaštvo i sudovi dostavljaju izvještaje Skupštini, svi se pojavljuju na sjednice koje zakazuju odbori, svima se ocjenjuju izvještaji, razmatraju, jedino ASK odbija svaku saradnju”, kazao je Bojović.

On je ocijenio da je to nastavak jednog arogantnog odnosa.

Bojović je rekao da smatra da Odbor treba da se izjasni i odbaci izvještaj, sa čim su bili saglasni članovi tog skupštinskog tijela Nikola Bajčetić, Jovan Vučurović i Dragan Ivanović.

Bajčetić je rekao da se nada da će uskoro doći do izbora novog savjeta ASK-a, koji će raditi u interesu građana Crne Gore.

Vučurović je kazao da nema potrebe za raspravom.

“Kao što je rad ASK-a bio godinama lakrdija, tako je i ovaj dopis neozbiljan. Oni služe samo interesima svoje partije, branili su Đukanovića, i sada kad im partija ide niz brdo, sad se služe nekim stvarima koji ne priliče ozbiljnoj instituciji”, kazao je Vučurović.

Ivanović je ocijenio da je Odbor doveden pred svršen čin akcijama ASK-a.

“Mislim da Odbor treba da osudi ponašanje Agencije, direktorice ASK-a i predsjednika Savjeta. Da neku raspravu vodimo o izvještaju nema nikakvog smisla”, kazao je Ivanović.

