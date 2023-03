Podgorica, (MINA) – Organizovanjem, bez zakazivanja, preventivnih pregleda radi kontrole očnog pritiska, Klinika za očne bolesti Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) obilježiće Svjetsku nedjelju borbe protiv glaukoma.

Kako je saopšteno iz KCCG, pregledi će biti orgnizovani u četvrtak i petak, od devet do 14 sati, u oftalmološkoj ambulanti, u Poliklinici.

„Broj pregleda je ograničen i biće obezbijeđen za prvih 60 zainteresovanih građana koji žele na ovaj način da provjere očni pritisak tako što će se prijaviti u utorak i srijedu pozivom na brojeve telefona: 020 412 313 i 020 412 265“, naglasili su iz KCCG.

Oftalmolozi su preporučili da se prijave građani koji pripadaju rizičnoj grupi za ovu bolest, odnosno da su stariji od 40 godina.

Iz KCCG su podsjetili da se Svjetska nedjelja borbe protiv glaukoma obilježava svake godine u drugoj sedmici marta.

„U pitanju je podmukla bolest oka koja može, ukoliko se na vrijeme ne otkrije i liječi, da izazove trajno sljepilo“, naveli su iz te zdravstvene ustanove.

Kako su dodali, građani će nakon pregleda dobiti brošuru sa najvažnijim informacijama o toj bolesti.

Iz KCCG su naglasili da će pregledi biti organizovani u skladu sa preporučenim epidemiološkim preventivnim mjerama, odnosno da je obavezno nošenje zaštitne maske za lice.

