Obezbijediti zgradu svakog suda u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Nadležni organi treba da obezbijede zgradu svakog suda u Crnoj Gori, poručeno je sa protesta zaposlenih u pravosudnim institucijama, održanog ispred podgoričkog Osnovnog suda.

Na protestu je istaknuto da je posljednji trenutak da ljudi koji upravljaju državom učine nešto da svi koji ulaze u državne organe budu sigurni i bezbjedni.

Predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović naveo je da je jutros dobio informaciju od predsjednice Osnovnog suda u Podgorici Željke Jovović, da je obezbjeđenje u podgoričkom Osnovnom sudu pojačano i da ni advokati neće moći da uđu u sud bez legitimacije.

“Nadam se da je došao zadnji trenutak da se sve drastično promijeni, da budu bezbjedni zaposleni, građani i advokati”, poručio je Begović.

On je ocijenio da je posljednji trenutak da ljudi koji upravljaju državom učine nešto da se oni koji svaki dan ulaze u državne organe osjećaju sigurno i bezbjedno.

“Sjutra je vanredna sjednica Vlade i volio bih da to ne ostane mrtvo slovo na papiru “, rekao je Begović.

On je pozvao nadležne da promijene odnos prema bezbjednosti i sigurnosti svih sudova u Crnoj Gori.

“Nešto ozbiljno treba da se promijeni”, dodao je Begović.

Kako je kazao, ostavka ništa neće promijeniti.

“Dajte da riješimo nešto, da ubuduće nikom ni na pamet ne padne da u sud uđe sa nedozvoljenim sredstvima”, rekao je Begović.

Advokatica Sanja Radulović rekla je da je Jovovic nebrojeno puta ukazivala na neopremljenost i neobezbijeđenost zgrade u kojoj se nalazi.

“Ovo je najveći sud u Crnoj Gori, koji je nezaštićen. Država je ta koja mora da obezbijedi sredstva i da nas zaštiti, jer su političari tu zbog nas”, kazala je Radulović.

Ona je kazala da detektor košta malo, a znači mnogo za bezbjednost stotine zaposlenih.

“Svi su mislili da sam ja povrijeđena, a nažalost nije nego moja sestra, koja je došla kao građanka”, navela je Radulović.

Ona je ocijenila da je crogorsko društvo postalo takvo da može svaki dan da očekuje takve događaje.

Radulović je pozvala sve nadležne da obezbijede svaku zgradu u kojoj se nalaze sudovi, jer što zaposleni i građani to zaslužuju.

Majka djevojke povrijeđene u eksploziji u petak, Milena Radulović, kazala je da imaju informaciju da je njena ćerka u boljem stanju.

Ona je istakla da u instituciji kao što je sud mora da postoji zaštita.

Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Duško Milanović kazao je da rade na tome da povećaju bezbjednost.

U eksploziji koja se u petak dogodila u zgradi podgoričkog Osnovnog suda poginula je jedna osoba, a više ljudi je povrijeđeno.

