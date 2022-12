Podgorica, (MINA) – Novi protest Pokreta Ima nas, zbog najave usvajanja Izmjena zakona o predsjedniku, biće održan danas u Podgorici.

Organizatori su najavili da će kolonama automobila „preplaviti“ Podgoricu kako bi poslali snažnu podršku da je danas dan D kada je u pitanju normalno funkcionisanje države, ustavnog poretka i pravnog sistema.

Iz Pokreta su pozvali građane da budu pripravni i prate uputstva tokom protesta kako bi, kako su kazali, na adekvatan način odgovorili očiglednoj namjeri da se rušenjem institucija i ustavnog poretka uruše i temelji države.

Iz Organizacionog odbora Pokreta su kazali da je nakon kraha pregovora predstavnika poslaničkih klubova u Skupštini jasno da je dio političkih partija spreman da ide do kraja u rušenju ustavnog poretka i uništavanju države.

“I da je odgovor građanske i evropske Crne Gore obaveza svakog odgovornog pojedinca u zemlji”, navodi se u saopštenju.

Iz Pokreta Ima nas su kazali da neće odustati od svojih zahtjeva i daneće biti kompromisa sa odbranom državnih interesa.

“Zato pozivamo građane da budu pripravni i da prate naša uputstva tokom čitavog dana kako bi na adekvatan način odgovorili očiglednoj namjeri da se rušenjem institucija i ustavnog poretka uruše i temelji države”, dodaje se u saopštenju.

