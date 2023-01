Nova pomoć SAD-a i evropskih saveznika Ukrajini

Vašington, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) i neki od njenih evropskih saveznika najavili su nove značajne pakete vojne pomoći Ukrajini, u kojima će biti oklopna vozila i teško naoružanje.

SAD tvrdi da će paket pomoći, sa oklopnim vozilima, sistemima protiv vazdušne odbrane i desetinama hiljada raketa i komada municije, biti vrijedan 2,5 milijarde USD.

Uključeno je 59 borbenih vozila Bradley i 90 vozila Stryker, naveo je State Department, prenosi Al Džazira.

Američki državni sekretar Antony Blinken, rekao je da će ukupna američka vojna pomoć Ukrajini tako dostići 27,4 milijadi USD.

Ranije je Velika Britanija u zajednčkom saopštenju sa devet drugih država, najavila slanje Ukrajini 600 projektila Brimstone, Danska je obećala francuske haubice Caesar, a Švedska artiljerijski sistem Archer, koji je Kijev dugo tražio.

Najava je objavljena uoči sastanka ministara odbrane i drugih zvaničnika iz oko 50 zemalja, među kojima je 30 članica NATO pakta, u vazdušnoj bazi Ramstein u Njemačkoj.

