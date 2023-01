Nova godina u Ukrajini počela napadima širom države

Kijev, (MINA) – Širom Ukrajine u prvih nekoliko sati u Novoj godini čule su se sirene za vazdušnu uzbunu, a Kijevu su odjeknule brojne eksplozije.

Napadi su uslijedili nekoliko minuta nakon novogodišnje poruke ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u kojoj je poželio pobjedu svojoj zemlji u ratu koji traje već 11 mjeseci i ne nazire mu se kraj.

Eksplozije su se čule i nakon toga, bez direktnih izvještaja o šteti, prenosi Rojters.

Bilo je i neslužbenih izvještaja o eksplozijama u južnoj regiji Hersonu i sjevernoj regiji Žitomir.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, rekao je da su djelovi projektila koje su uništili ukrajinski sistemi protiv vazdušne odbrane oštetili automobil u centru grada, ali da niko nije poginuo niti je povrijeđen.

Gradska vojna uprava Kijeva saopštila je da su uništena 23 “vazdušna objekta” koje je lansirala Rusija, prenosi Index.hr.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS