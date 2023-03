Nikšićanin poginuo od strujnog udara

Podgorica, (MINA) – Nikšićanin V.V. poginuo je jutros od strujnog udara u nikšićkom naselju Kapino Polje.

Kako je Vijestima rečeno, V.V. je podigao kipu kamiona kojom je dotakao dalekovod.

Ekipa Hitne pomoći bezuspješno je pokušavala reanimacijom da Nikšićanina povrati u život.

Njega su iz kamiona evakuisali pripadnici Službe zaštite i spašavanja Nikšić.

