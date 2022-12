Nikolić: SDT po nalogu Abazovića krenulo u obračun sa predstavnicima DPS-a

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT), po nalogu premijera Dritana Abazovića, krenulo je danas u obračun sa pojedinim predstavnicima Demokratske partije socijalista (DPS), saopštio je poslanik te stranke Miloš Nikolić.

SDT je zatražilo od Skupštine skidanje imuniteta poslanicima DPS Predragu Boškoviću, Dragici Sekulić, Suzani Pribilović i poslanicima Socijaldemokrata Ivanu Brajoviću i Damiru Šehoviću zbog sumnje da su zloupotrebilu službeni položaj.

Kako je rekao Nikolić, SDT nije u stanju da obezbijedi izborni proces na jednom biračkom mjestu i pravi se mrtav već skoro godinu dana za kupovinu ličnih karata u Ulcinju.

Nikolić je naveo i da za SDT nema ništa sporno “u komunikaciji škaljarskog brata Abaza sa predstavnicima kriminalnih klanova”, i da ne smije da uhapsi funkcionere Građanskog pokreta URA zbog, kako je dodao, učestvovanja u švercu cigareta.

“A nijemo je na svakodnevna nepočinstva smijenjene, kao i Vlade Zdravka Krivokapića, sada je hitro reagovalo na krivičnu prijavu Abazovića, iako ćuti na više od 70 prijava koje je u prethodne dvije godine podnijela DPS”, dodao je Nikolić.

On je kazao da je predizborni progon danas zvanično i počeo.

“SDT i svi drugi koji pokušaju da institucije stave u funkciju odbrane jedne korumpirane vlasti, koja radi protiv nacionalnih interesa ove države, moraju da znaju da im zloupotreba položaja u korist pojedinih političkih centara neće proći”, poručio je Nikolić.

