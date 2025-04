Najmanje 31 osoba poginula u ruskom napadu na Sumi

Kijev, (MINA) – Najmanje 31 osoba poginula je u ruskom raketnom napadu na grad Sumi u Ukrajini, saopštile su lokalne vlasti Ukrajine.

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, među ubijenima je i dvoje djece.

Najmanje 84 osobe su ranjene, uključujući desetoro djece.

Oblasna vojna uprava u Sumiju saopštila je da su ruske trupe ispalile dvije balističke rakete na centar grada, koji se nalazi blizu sjeverne granice Ukrajine sa Rusijom.

Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko rekao je da je policija ograničila pristup mjestu napada kako bi ekipe hitnih službi mogle neometano da rade.

On je istakao i da je uspostavljen centar za koordinaciju pomoći i pružanje pomoći žrtvama.

Na terenu su i psiholozi Državne službe za vanredne situacije i policija.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je napad, koji je uslijedio nakon što je u ruskom napadu na grad Krivi Rog ubijeno 20 osoba, uključujući devetoro djece.

“Užasavajući ruski balistički napad na Sumi. Ruske rakete pogodile su običnu gradsku ulicu, običan život – stambene zgrade, obrazovne ustanove, automobile na putu”, rekao je Zelenski u objavi na mreži X, uz koju je priložio i video snimljen nakon napada.

On je izjavio saučešće porodicama i bližnjima.

“Spasilačka operacija je u toku. Sve nadležne službe su na terenu“, kazao je Zelenski.

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas takođe je osudila napad.

“Srceparajuće scene jutros iz Sumija dok su se stanovnici okupljali na Cvijeti, samo da bi ih dočekali ruski projektili”, napisala je Kalas na mreži X.

To je, kako je rekla, užasan primjer Rusije koja intenzivira napade nakon što je Ukrajina prihvatila bezuslovni prekid vatre.

„Moje misli su danas s ukrajinskim narodom“, poručila je Kalas.

Predsjednica Moldavije Maia Sandu takođe je izrazila saučešće.

“Cvjeti su dan mira. Jutros, dok su se ljudi okupili da se mole, Rusija je bombardovala Sumi – ubijajući i ranjavajući civile”, navela je Sandu na mreži X.

Kremlj se još nije oglasio o ovom napadu.

