Najmanje 22 osobe poginule u Izraelu od početka napada Hamasa

Jerusalim, (MINA) – Najmanje 22 osobe poginule su u Izraelu od početka napada Hamasa, saopštile su Izraelske hitne službe.

Portparol izraelske vojske Daniel Hagari, kazao je da je više od 2,2 hiljade raketa ispaljeno na Izrael od šest sati i 30 minuta jutros, prenosi Al Džazira.

Hagari je dodao da su se pripadnici Hamasa infiltrirali s kopna, mora i vazduha.

Izraelska vojska saopštila je da je pokrenula operaciju „Željezni mačevi”, kao odgovor na iznenadni jutrošnji napad Hamasa.

Izraelske odbrambene snage desetina borbenih aviona izvode napade na lokacije koje pripadaju militantnoj organizaciji Hamas u Pojasu Gaze, navodi se u saopštenju.

Postoji najmanje sedam žarišta borbi između Hamasa i izraelskih trupa, saopštila je vojska.

Izraelski ministar obrane Yoav Gallant kaže da je Hamas napravio “tešku grešku” započinjanjem rata protiv Izraela.

Izraelski vojnici se “bore protiv neprijatelja na svim mjestima infiltracije”, citirali su ga lokalni mediji.

“Država Izrael će pobijediti u ovom ratu”, dodao je.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS