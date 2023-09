Broj mrtvih u zemljotresu u Maroku porastao na više od dvije hiljade

Rabat, (MINA) – Broj mrtvih u snažnom zemljotresu u Maroku porastao je na više od dvije hiljade.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je više od 1,4 hiljade osoba teško povrijeđeno, a najviše žrtava je u provincijama južno od Marakeša.

Mnogi ljudi su proveli drugu noć zaredom na otvorenom, prenosi BBC.

Potres magnitude 6,8 stepeni pogodio je Marakeš i mnoge druge gradove u petak uveče.

U udaljenim planinskim oblastima, kompletna sela su navodno sravnjena sa zemljom, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Epicentar zemljotresa je bio u Visokom Atlasu, planinskom vijencu koji je udaljen 71 kilometar od Marakeša – grada sa statusom svjetske kulturne baštine, popularnog kod turista.

Podrhtavanja tla su se osjetila i u glavnom gradu Rabatu udaljenom oko 350 kilometara, kao i u Kazablanki, Agadiru i Esauiri.

Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da provincija Al Hauz ima najviše mrtvih, a slijedi provincija Tarudant.

Mnogo manje poginulih je u Marakešu, ali je grad pod zaštitom UNESKO pretrpio značajnu štetu.

Marokanske vlasti proglasile su trodnevnu žalost.

