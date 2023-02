U zemljotresu u Turskoj i Siriji poginulo najmanje 200 ljudi

Ankara, (MINA) – Najmanje 200 ljudi poginulo je, a oko hiljadu je povrijeđeno u Turskoj i Siriji nakon zemljotresa jačine 7,8 stepeni Rihterove skale.

Zemljotres je, kako prenosi CNN izazvao potrese širom regiona.

Meteorolog CNN-a Brendon Miler rekao je ranije da se podrhtavanje zemljotresa može osjetiti i do 300 kilometara od epicentra.

Zemljotres jedan je od najjačih koji je pogodio Tursku u više od 100 godina i izazvao je potrese širom regiona zbog kojih je dosta zgrada srušeno.

Sirijska civilna odbrana proglasila je sjeverozapad zemlje „područjem katastrofe“.

Oni su saopštili da je stotine ljudi povrijeđeno i zarobljeno pod ruševinama, a da je na desetine poginulo, ali nijesu precizirali tačan broj.

