Najbolji fizičari ne idu na Međunarodnu olimpijadu

Podgorica, (MINA) – Ispitni centar Crne Gore obavijestio je podgoričku Gimnaziju “Slobodan Škerović“ da nema mogućnosti da pošalju četiri učenika na 53. Međunarodnu olimpijadu iz fizike u Tokio, jer je “nemoguće ispoštovati zahtjeve organizatora”.

Kako piše Pobjeda iz te institucije tvrde da će karte biti preskupe jer se mora čekati dobijanje vize. U Nacionalnom timu su Jovan Janković, Andreja Popović, Vuk Čurović i Luka Ristanović.

Profesorica Aleksandrina Vujačić, rekla je za Pobjedu da su ove godine njeni prvaci, takmičeći se u kategoriji prvih i drugih razreda srednjih škola, osvojili prvo i drugo mjesto na državnom takmičenju iz fizike – Jovan Janković i Andreja Popović.

Prema njenim riječima, da bi to ostvarili, morali su već tokom godine da imaju u malom prstu fiziku i za prvi i za drugi razred.

“Ovako im je vraćeno”, rekla je Vujačić ističući da je više niko ne pita zašto napušta prosvjetu.

Vujačić kaže da neće da bude saučesnik “u zločinu koji se sistemski sprovodi nad najboljima“ i pozvala je nadležne na odgovornost.

Iz Ministarstva prosvjete kazali su da će učiniti sve “što je u njihovoj moći” kako bi najbolji učenici otišli na olimpijadu znanja.

