Na Žabljaku svega tri ljekara, nema pedijatra i specijalista

Podgorica, (MINA) – U zdravstvenoj ambulanti na Žabljaku rade svega tri izabrana ljekara, dok pedijatar i specijalisti ordiniraju povremeno u toku sedmice, što izaziva nezadovoljstvo građana te sjeverne opštine.

Građani kažu da nemaju pedijatara što je u današnje vrijeme nestvarno i svjesni su da nedostaju češće posjete specijalista.

Čeka se satima na pregled, a obične nalaze moraju da rade u Pljevljima i Nikšiću, prenosi Portal RTCG.

U zdravstvenoj ambulanti, koja organizaciono pripada pljevaljskom Domu zdravlja, povremeno ordinira troje specijalista.

Pedijatar dolazi dva puta sedmično, internista i ginekolog po jednom.

Svjesni su u menadžmentu, ali i lokalnoj upravi Žabljaka da je u ambulanti neophodno pojačati kadar, prije svega u zdravstvenoj zaštiti najmlađih pacijenata.

Direktorica Doma zdravlja Pljevlja Branka Stanković rekla je ovih dana treba da se sastanu sa predsjednikom Opštine i predstavnicima Ministarstva zdravlja.

“Nadam se da ćemo napraviti dobar dogovor, jer su svi raspoloženi da pomognu, tako da ćemo te organizacione probleme koje imamo, nadam se prevazići na taj način”, rekla je Stanković.

Predsjednik Opštine Žabljak Radoš Žugić rekao je da imaju pozitivne signale i velike izglede da na Žabljaku angažuju jednog pedijatra koji će pet dana u sedmici konstantno sugrađanima pružati adekvatnu primarnu zdravstvenu zaštitu.

U cilju povećanja kvaliteta zdravstvene zaštite, predstavnici lokalne uprave Žabljaka će imati sastanak i sa direktorom Fonda za zdravstveno osiguranje.

“Gdje ćemo porazgovarati o svim usloženim procedurama koje se tiču pacijenata sa Žabljaka, a ogledaju se u zakazivanju pregleda u Bijelom Polju i Beranama, koje su za nas u ovom trenutku dosta složene i ne mogu na kvalitetan način da odgovore potrebama našeg lokalnog stanovništva”, kazao je Žugić.

