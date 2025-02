Na Žabljaku i jutros 15 stepeni ispod nule

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros u sedam sati najhladnije je bilo na Žabljaku gdje je izmjereno 15 stepeni ispod nule.

Prema podacima Zavoda hidrometeorologiju i seizmologiju, u Kolašinu je bilo minus 14, Pljevljima minus 13, Nikšiću minus sedam, a u Podgorici dva stepena ispod nule.

U Ulcinji je izmjeren jedan stepen, Herceg Novom dva i u Baru sedam stepeni.

U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, sa najvišom dnevnom temperaturom do 15 stepeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS