Ministarstvo nema nadležnost nad radom Javnog servisa

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo kulture i medija (MKM) nema nadležnost nad radom Javnog servisa, ni kada su u pitanju interni odnosi u Radio Televiziji Crne Gore (RTCG), niti medijski sadržaji koje objavljuje, saopštio je direktor Direktorata za medije Neđeljko Rudović.

On je, povodom protesta ispred Direktorata za medije, ukazao da je Ministarstvo nadležno za pripremu i predlaganje zakonodavnog okvira za rad medija u Crnoj Gori.

“MKM nema nadležnost nad radom Javnog servisa, ni kada su u pitanju interni odnosi u RTCG, niti medijski sadržaji koje objavljuje”, naveo je Rudović u izjavi dostavljenoj agenciji MINA.

Kako je istakao, cilj im je da, putem medijskih zakona, stvore ambijent za slobodno i profesionalno novinarstvo i u javnim i privatnim medijima.

Rudović je kazao da bi bavljenje medijima u odnosu na njihov sadržaj i interne odnose dovelo taj resor u poziciju cenzora, što je, kako su naveli, neprihvatljiva praksa nespojiva sa principom slobode izražavanja i slobode medija.

“Vjerujemo da bi se svi učesnici protesta ispred sjedišta Direktorata za medije saglasili oko ovih principa, od kojih MKM neće odustati”, dodao je Rudović.

On je kazao da promovišući slobodu medija istovremeno promovišu slobodu svakog novinara pojedinačno, koji svoju profesiju obavlja u skladu sa zakonom, etičkim kodeksom i internim aktima kuće u kojoj radi.

Rudović je naglasio da u MKM uvijek, principijelno, podržavaju borbu svakog novinara za poštovanje profesije i zaštitu ličnog integriteta, ukoliko je on na bilo koji način narušen.

“U pojedinačne sporove se, naravno, ne možemo miješati, niti za to imamo ovlašćenje. Za to postoje tijela u okviru Javnog servisa i nakon njih sud”, poručio je Rudović.

Kada je u pitanju korišćenje jotovane verzije crnogorskog jezika u programima Javnog servisa, Rudović je kazao da je riječ o zakonskom pravu koji niko ne može osporiti, što su potvrdili i u RTCG-u.

“Javni interes crnogorskog društva i svakog građanina Crne Gore, kao vlasnika Javnog servisa, je da RTCG bude istinski javni servis i da se jednom za svagda prekine sa praksom da bude propagandni punkt bilo kojeg političkog subjekta ili centra moći”, naveo je Rudović.

On je rekao da ih raduje da se RTCG kreće u tom pravcu, što je istaknuto u izvještajima Evrospke komisije.

