Milatović: Što skorije pridruživanje EU interes građana i države

Podgorica, (MINA) – Skorije pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU) opšti je interes građana i strateški interes države, a izbor sudija Ustavnog suda, vanredni parlamentarni izbori i stabilna reformska Vlada je recept za ubrzanje, ocijenio je lider pokreta Evropa sad Jakov Milatović.

On je kazao da ubrzanje EU integracija ima podršku najvećeg dijela crnogorske javnosti.

“Ono je zajednički imenitelj svih političkih aktera, i morao bi biti iznad svih tekućih partijskih razmirica”, naveo je Milatović na Tviteru /Twitter/.

Prema njegovim riječima, što skorije pridruživanje Crne Gore EU je opšti interes gradjana i strateški interes države.

“Recept za ubrzanje je sledeći: izbor sudija Ustavnog suda, vanredni parlamentarni izbori i stabilna reformska Vlada”, istakao je Milatović.

Na kraju mandata te Vlade, smatra on, država mora biti spremna za ulazak u EU.

“To donosi bolju pravnu zaštitu i pristup značajnim fondovima za izgradnju infrastructure”, dodao je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS