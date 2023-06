Milatović: Postoji snažna volja da Crna Gora brže napreduje na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Političke promjene koje se dešavaju u Crnoj Gori dodatno konsoliduju demokratiju i postojanje snažne političke volje da država napreduje brže na evropskom putu, ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopšteno je da je Milatović danas sastancima sa predsjednicom Evropske komisije, Ursulom fon der Lajen i predsjednikom Evropskog Savjeta, Šarlom Mišelom završio prvu zvaničnu posjetu Evropskoj uniji (EU).

Navodi se da je Milatović sagovornicima prenio poruku snažne posvećenosti Crne Gore da u što skorijem roku odlučno okonča reforme u oblasti vladavine prava i dobije završna mjerila, kako bi u sljedećih pet godina postala naredna punopravna članica EU.

Na taj način, kako se navodi, Crna Gora bi pokazala da je proširenje EU i dalje moguće i opipljivo.

Dodaje se da bi to poslužilo kao najbolji primjer ostalim državama Zapadnog Balkana i istočne Evrope da ovaj geopolitički momenat iskoriste za konsolidaciju Evrope ujedinjene oko vladavine prava, ekonomskog prosperiteta i demokratskog upravljanja.

Milatović je u izjavi nakon sastanka kazao da je sagovornicima prenio da političke promjene koje se dešavaju u Crnoj Gori znače dodatno konsolidaciju demokratije i postojanje snažne političke volje da zemlja napreduje brže na svom evropskom putu.

“Sa druge strane, dobio sam zaista ohrabrujuće poruke snažne podrške na tom putu od visokih evropskih zvaničnika”, kazao je Milatović.

On je rekao da ohrabruje i dodatna finansijska podrška koja će stići u narednom periodu kako bi Crna Gora izgradila svoju infrastrukturu.

“Naravno, negdje smo se složili da akcenat treba dodatno da bude na vladavini prava”, rekao je Milatović.

Prema njegovoj ocjeni, i današnji sastanci su jedan dobar korak naprijed ka onom planu koji je izložio.

“A to je da Crna Gora u narednih pet godina konačno postane punopravna članica EU”, rekao je Milatović.

On je poručio da će nastaviti da radi snažno na crnogorskoj evropskoj agendi.

“I siguran sam da ću zajedno sa Vladom, Skupštinom i sa cjelokupnim crnogorskim društvom na kraju i uspjeti da uvedem zemlju u EU”, poručio je Milatović.

