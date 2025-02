Milatović: Opravdano smo prepoznati kao najnapredniji kandidat za EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je opravdano prepoznata kao najnapredniji kandidat za narednu članicu Evropske unije (EU), ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović, navodeći da građani očekuju da sve grane vlasti, ali i opozicija, odgovorno i posvećeno rade na tome.

Milatović je kazao da nedavne posjete predsjednika Italije, Albanije i Češke, ali i ukupna diplomatska aktivnost od kada je preuzeo dužnost, govore u prilog njegovoj čvrstoj opredijeljenosti da sa pozicije predsjednika Crne Gore maksimalno doprinese ostvarenju vanjskopolitičkih prioriteta države.

„U kontekstu četiri temelja naše vanjske politike, uključujući dobrosusjedske odnose i regionalnu saradnju, kredibilno NATO članstvo, pristupanje EU i posvećenost multilateralizmu, neću pretjerati ako kažem da su ove posjete rezultat novog imidža koji Crna Gora stiče na međunarodnom planu“, rekao je Milatović u intervjuu agenciji MINA.

On je podsjetio da je, prije nego što je postao predsjednik, rekao da će neumorno raditi na poboljšanju međunarodnog kredibiliteta i imidža Crne Gore.

Milatović je istakao da je, pored važnih dolaznih posjeta, samo u prvoj godini mandata imao čast da bude primljen od šefova najvećih evropskih država i ekonomija, kralja Čarlsa u Londonu, predsjednika Njemačke Frank Valtera Štajnmajera u Berlinu i francuskog predsjednika Emanuela Makrona u Parizu.

„Obećao sam građanima da ću trasirati put za ulazak Crne Gore u EU, što je

zajednička težnja svih nas. Građani s pravom očekuju da sve grane vlasti, ali i opozicija, odgovorno i posvećeno rade na tome“, naveo je Milatović.

On je rekao da su nedavne posjete i potvrda da je Crna Gora na dobrom putu realizacije generacijskog sna koji je kohezivni faktor crnogorskog društva, a to je upravo punopravno EU članstvo.

Prema riječima Milatovića, svaka od tih posjeta svjedoči o utemeljenosti evropskih aspiracija Crne Gore, ali i prepoznatljivosti države kao uspješne evropske priče na Zapadnom Balkanu.

„Sasvim opravdano smo prepoznati kao najnapredniji kandidat za narednu članicu EU, a ovakve posjete to potvrđuju i šalju signale da ne odustajemo od tog puta“, rekao je Milatović.

On je naglasio da je u pristupnim pregovorima politička podrška presudno važna, pa je izuzetno važna i svaka podrška koju Crna Gora dobija od država članica EU.

„Smatram da su ove posjete ujedno i jedan od načina da se reafirmiše ideja evropskog jedinstva i solidarnosti, što je u aktuelnim geopolitičkim okolnostima od ključnog značaja“, dodao je Milatović.

Upitan šta za evropski put Crne Gore znače posjete predsjednika Italije i Češke, Petra Pavela i Serđa Matarele, Milatović je odgovorio da kratak rok u kojem su realizovane te posjete jasno ukazuje na punu posvećenost Crne Gore ambicioznoj evropskoj agendi.

Kako je rekao, te posjete ukazuju i na intenzivan tempo političkog dijaloga na najvišem nivou koji se mora održavati kako bi Crna Gora postala 28. članica EU do 2028. godine.

„Iako Evropska komisija vodi pregovarački proces, upravo su države članice te koje odlučuju o našem punopravnom članstvu. Posjete predsjednika Italije i Češke, država partnera u okviru NATO-a i država članica EU, idu u prilog našem zalaganju i posvećenosti unapređenju komunikacije sa državama članicama“, rekao je Milatović.

On je dodao da su te posjete još jedna potvrda podrške koju Crna Gora ima na evropskom putu.

„Kada se ovome doda činjenica da su obje države istovremeno i članice inicijative „Prijatelji Zapadnog Balkana“, koja zagovara evropsku perspektivu Zapadnog Balkana i ubrzanje pristupanja država regiona EU, onda ove posjete imaju posebnu vrijednost u kontekstu našeg integracionog puta“, istakao je Milatović.

On je podsjetio da je Italija jedan od osnivača EU, dok je Češka uspješno prošla kroz tranziciju od socijalističke do moderne i industrijski razvijene demokratske države.

Kako je rekao Milatović, zato su iskustva tih država vrijedan resurs za reformski proces koji Crna Gora mora da prođe u cilju dostizanja najviših evropskih vrijednosti i standarda.

„Podrška u dijelu unapređenja vladavine prava i sa njom povezane borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao najvažnijih elemenata pristupnih pregovora, od nemjerljivog je značaja za ukupnu transformaciju crnogorskog društva po uzoru na savremene evropske demokratije“, dodao je Milatović.

On je istakao da je za Crnu Goru izuzetna čast dobijanje najvišeg italijanskog odlikovanja – Ordena velikog krsta za zasluge od Materele, što je odraz posebnog uvažavanja i povjerenja.

Govoreći o dobrosusjedskim odnosima, Milatović je rekao da su ti odnosi u temelju EU.

„Regionalna saradnja je takođe posebno važna za naš dio Evrope, imajući u vidu konflikte na prostoru bivše Jugoslavije, ali i druge komplikovane odnose između zemalja šireg balkanskog područja“, dodao je Milatović.

Kako je rekao, najbolja moguća poruka dobrosusjedskih odnosa i važne uloge koju Crna Gora ima u tom smislu, poslata je i na dan njegove inauguracije, kada su u Podgorici bili šefovi država iz okruženja.

Milatović je naveo da je ista važna poruka poslata i kada je Crna Gora u oktobru prošle godine bila domaćin Brdo-Brioni procesa.

„Veliko mi je zadovoljstvo što sam za kratko vrijeme mog mandata takođe mogao da dočekam u okviru zvanične posjete predsjednicu Slovenije, predsjednike Bugarske i Rumunije, predsjednicu Sjeverne Makedonije i prije par sedmica takođe i predsjednika Albanije“, rekao je Milatović.

On je ocijenio da je na taj način pokazana posvećenost Crne Gore regionalnoj saradnji.

„Građani svih država u našem širem regionu žele dobrosusjedske odnose i regionalnu saradnju. Oni žele da politika bude zamajac, a ne kočničar ekonomskim odnosima i dobroj međudržavnoj saradnji“, istakao je Milatović.

Govoreći o posjeti albanskog predsjednika Bajrama Begaja, on je rekao da se Crna Gora i Albanija snažno zalažu za evropsku perspektivu svih država Zapadnog Balkana.

„Uspješna saradnja i prijateljski odnosi naše dvije države predstavljaju model dobrosusjedske saradnje kakva je neophodna za sticanje punopravnog članstva u EU i ostvarenja regionalne stabilnosti“, naglasio je Milatović.

On je kazao da nije siguran da, na spoljnopolitičkom planu, ova godina može biti intenzivnija od prethodne, koja je bila jedna od najintenzivnijih u smislu vanjskopolitičkih aktivnosti predsjednika države.

Milatović je podsjetio da je organizovana prva predsjednička posjeta Austriji, koja je nesumnjivo dala novi impuls odnosima dvije države.

„U okviru Minhenske bezbjednosne konferencije, imao sam važne sastanke sa predsjednicima baltičkih zemalja, što je kasnije rezultiralo pozivom da Crna Gora učestvuje na samitu Inicijative tri mora u Viljnusu“, rekao je Milatović.

On je podsjetio i da je razgovarao sa Papom u Vatikanu, čime je, kako je dodao Milatović, dodatno intenziviran rad na otvaranju nuncijature u Podgorici.

„Državna posjeta Hagu, koja je pored sastanka sa premijerom Holandije, uključivala i sastanak sa holandskim kraljem, bila je prva i time i istorijska za Crnu Goru, posebno imajući u vidu rezervisanost te države prema zemljama kandidatima za članstvo u EU“, rekao je Milatović.

Kako je kazao, posjeta Kipru u susret njihovom predsjedavanju EU bila je izuzetno važna za bolje pozicioniranje Crne Gore, kao i bilateralni sastanci sa premijerima Švedske i Finske na marginama samita Evropske političke zajednice u Budimpešti.

Milatović je istakao da je i posjeta Turskoj, na poziv predsjednika Redžepa Tajipa Erdoganam dodatno je učvrstila odnose da državom koja je za Crnu Goru od strateške važnosti.

„Vjerujem da će i 2025. godina biti intenzivna. Izuzetno važan aspekt naše vanjske politike, ako ne i najvažniji je naše EU članstvo“, dodao je Milatović.

On je naglasio da je Poljska za Crnu Goru važan partner i da su dobri bilateralni odnosi osnaženi svesrdnom podrškom koju ta država pruža Crnoj Gori u procesu evropskih integracija.

„Fokus poljskog predsjedavanja Savjetu EU usmjeren je na jačanje evropske bezbjednosti u okviru sedam dimenzija, i to: unutrašnje, vanjske, informacione, ekonomske, energetske, prehrambene i zdravstvene“, naveo je Milatović.

Kako je rekao, među prioritetima izdvaja se bezbjednost na vanjskopolitičkom planu i politika proširenja kao apsolutni geopolitički imperativ.

„Nedavna posjeta Poljskoj, i razgovori koje sam imao i sa predsjednikom Andžejem Dudom i sa premijerom Donaldom Tuskom, jasan su pokazatelj da su za takvu politiku proširenja region Zapadnog Balkana, i posebno Crna Gora kao najnapredniji kandidat za članstvo u EU, od ključnog značaja“, istakao je Milatović.

On je rekao da očekuje da bi kontinuirani dijalog u okviru pregovaračkog procesa mogao da bude i dodatno intenziviran održavanjem međuvladine konferencije u toku poljskog predsjedavanja.

„Optimista sam da bismo neka od preostalih pregovaračkih poglavlja, čije zatvaranje planiramo u ovoj godini, mogli da zatvorimo upravo tom prilikom“, dodao je Milatović.

On je podsjetio da je Crna Gora podnijela zahtjev za pridruženu članicu Inicijative tri mora, navodeći da je podršku tom zahtjevu nakon Litvanije, pružila dodatno i Poljska – naredni domaćin samita te značajne regionalne inicijative.

„Time, Crna Gora se još intenzivnije uključuje u formate regionalne i evropske saradnje, jačajući bilateralne odnose sa Poljskom i našu poziciju na putu ka članstvu u EU. Vjerujem da ćemo krajem aprila ove godine iz Varšave donijeti dobre vijesti za Crnu Goru“, naglasio je Milatović.

Upitan kakva će biti spoljnopolitička agenda u narednom periodu, on je odgovorio da se i ubuduće očekuje intenzivna diplomatska aktivnost.

„Svaka posjeta i razgovor sa evropskim liderima i zvaničnicima, dobra je prilika da se dodatno obezbijedi politička podrška za realizaciju našeg vanjskopolitičkog prioriteta – članstva u EU do 2028. godine“, rekao je Milatović.

On je najavio posjetu predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, dodajući da vjeruje da će to biti dobra prilika za dijalog o unapređenju bilateralnih odnosa i dobrosusjedske saradnje, ali i stvaranju povoljnih uslova za zatvaranje poglavlja 31. koje je nažalost prošle godine ostalo nezatvoreno.

Milatović je rekao da Crnu Goru uskoro očekuju i posjete predsjednika Estonije i Slovačke.

„Osim ovih, naglasio bih uzvratnu posjetu predsjednika Kipra Crnoj Gori, ali i moj odlazak u Bugarsku, gdje ću posjetiti i NATO bazu u kojoj se nalazi kontingent sa našim vojnicima. Na ovaj način želim da pošaljem poruku da mislimo i na važnost naše vojske“, dodao je Milatović.

On je ponovio da će Crna Gora na proljeće biti domaćin Nato Samita mladih, čime će država dodatno pokazati da je kredibilna članica Alijanse, ali i prva naredna članica EU.

„Ove godine ću takođe predvoditi crnogorsku delegaciju na NATO samitu u Hagu i Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku“, najavio je Milatović.

Kako je rekao, za evropski put od izuzetnog značaja bilo bi održavanje samita lidera Evropske političke zajednice u Crnoj Gori naredne godine.

„Evropska politička zajednica predstavlja odličnu platformu za koordinaciju politika evropskih država, ali i potvrdu važnosti strateškog partnerstva između EU i Zapadnog Balkana. Dodatno, bio bi to odličan način za proslavu 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti“, rekao je Milatović.

On je zaključio da bi uspješna organizacija Samita takvog formata i okupljanje gotovo svih evropskih lidera u Crnoj Gori, predstavljalo vrhunac diplomatske aktivnosti i dokaz stabilnosti evropskog puta Crne Gore.

