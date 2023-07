Milatović: Očekujem da tužilaštvo ispita navode iz SKY prepiske

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da očekuje odlučan i neselektivan odgovor tužilaštva u ispitivanju navoda iz prepiski na SKY aplikaciji objavljenih u medijima.

On je poručio da se prethodno kreirana realnost Crne Gore, kao države stavljene u funkciju organizovanih kriminalnih grupa, mora mijenjati u cilju evropske budućnosti.

„Očekujem odlučan i neselektivan odgovor tužilaštva u ispitivanju navoda koje saznajemo iz medija“, napisao je Milatović na Tviteru /Twitter/.

