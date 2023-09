Milatović: Novi datum proširenja EU pomalo obeshrabrujući

Podgorica, (MINA) – Novi datum koji se pominje u kontekstu proširenje Evropske unije (EU), 2030. godina, pomalo je obeshrabrujući, pogotovo za države koje su najnaprednije u tom procesu, ocijenio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je, nakon sastanka sa premijerom Luksemburga Gzavijeom Betelom, kazao da je u prethodnom periodu falila snažnija komunikacija između Crne Gore i crnogorskih vlasti i glavnih gradova zemalja članica EU.

„Do sada je komunikacija uglavnom postojala između Crne Gore i Evropske komisije (EK), ali znate da je važna karika u procesu učlanjenja Crne Gore upravo ta podrška koju dobijamo od zemalja članica“, rekao je Milatović.

On je dodao da je upravo to cilj njegovih posjeta, da se ojača prisustvo i komunikacija između Crne Gore i zemalja članica.

Prema riječima Milatovića, Luksemburg, kao mala i zemlja po mnogo čemu slična Crnoj Gori, može da bude snažan glas podrške Crnoj Gori na daljem putu ka EU.

„Novi datum koji se spominje, 2030. godina, pomalo je obeshrabrujući, pogotovo za zemlje koje su najnaprednije u tom procesu, a ovdje, prije svega, mislim na Crnu Goru“, kazao je Milatović.

On je dodao da je upravo to poruka koju želi da prenese glavnim gradovima zemalja članica EU i EK – da je Crna Gora, u kontekstu procesa proširenja, najnaprednija u odnosu na sve zemlje.

„Da smo zemlja koja u potpunosti ima usaglašenu spoljnu i bezbjednosnu politiku sa EU, da smo u ekonomskom smislu najnapredniji, da nemamo otvorenih pitanja sa zemljama okruženja, da smo prošli tranziciju vlasti, zaokružili i na taj način utemeljili demokratski razvoj Crne Gore“, naveo je Milatović.

On je ponovio da smatra da učlanjenje Crne Gore u EU može biti dobar signal svim ostalim zemljama Zapadnog Balkana i istočne Evrope da je proces proširenja i dalje živ.

„Jer, nekako se sada stiče utisak da je proces proširenja živ samo na određenim konferencijama i sastancima na visokom nivou. Tako da moramo da oživimo proces proširenja i upravo Crna Gora ima tu veliku istorijsku ulogu“, rekao je Milatović.

On je dodao da je njegov zadatak da tu poruku na što jednostavniji način prenese svim sagovornicima, i u Luksemburgu i širom EU.

Milatović je kazao da je na sastancima u Luksemburgu iskoristio priliku da pošalje snažnu poruku evropske Crne Gore, koja je u potpunosti spremna da bude naredna članica EU.

„Informisao sam sve sagovornike da Crna Gora u potpunosti dijeli spoljnu i bezbjednosnu politiku sa EU, da je u potpunosti zaokružila demokratski proces i da bi trebalo da bude naredna članica EU“, rekao je Milatović.

Betel je kazao da Milatović dijeli evropske vrijednosti, koje su danas izuzetno važne i za koje je veoma bitno boriti se.

On je rekao da je sa Milatovićem razgovarao o evropskoj budućnosti Crne Gore i ekonomskim vezama dvije države.

Betel je naveo da ne postoje prečice ka članstvu i da je posao EK da odlučuje da li je posao završen ili ne.

“Razgovarali smo o uslovima i svim pravilima, znamo kakva su pravila. Ne postoji specijalni, brzi voz u procedurama“, kazao je Betel.

On je dodao da mu je Milatović objasnio političku situaciju u Crnoj Gori.

„Moj cilj je bio da saslušam i vidim da li ima mogućnosti i kako „zaključana situacija može biti otključana“. Ali na EK je da odluči, a ne na individualnim članicama da postavljaju nova pravila”, rekao je Betel.

