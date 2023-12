Milatović na Samitu EU – Zapadni Balkan

Brisel, (MINA) – Samit Evropske unije (EU) sa državama Zapadnog Balkana (ZB) na kome će učestvovati predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, biće održana danas u Briselu.

Samit EU sa šest država ZB, na kom bi trebalo da bude usvojena deklaracija kojom se potvrđuje evropska perspektiva regiona, održava se uoči dvodnevnog samita članica Unije koji počinje sjutra.

Neimenovani zvaničnici EU su u ponedjeljak na brifingu sa novinarima kazali da Crna Gora sa novom Vladom ima priliku da postigne napredak koji će dovesti do ispunjenja mjerila za poglavlja 23 i 24 u narednih pola godine.

Crna Gora, kako su kazali, treba da postigne napredak u oblasti fundamentalnih prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali je ključna oblast pravosuđa.

Zvaničnici EU su naglasili da je, kako bi Crna Gora mogla ubrzano zatvoriti poglavlja, potrebno izabrati preostala tri člana Sudskog savjeta, predsjednika Vrhovnog suda, stalnog Vrhovnog državnog tužioca, kao i predsjednika Tužilačkog savjeta.

Na samitu sa državama ZB biće zatraženo od partnera za ZB usaglašavanje sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom Unije.

Čelnici država članica EU će u četvrtak i petak razgovarati o proširenju i reviziji sedmogodišnjeg budžeta.

Predstojeći samit se smatra jednim od najneizvjesnijih u posljednjih nekoliko godina.

Čelnici bi trebalo da odluče o preporuci Evropske komisije (EK) da se otvore pristupni pregovori sa Ukrajinom i Moldavijom.

Iako tu preporuku podržava 26 država članica, nije sigurno da će biti i usvojena jer Mađarska prijeti vetom.

Postoji mogučnosti bi ta drđava mogla skinuti blokadu na pomoć Ukrajini ako EU odmrzne sredstva koja su joj zamrznuta zbog problema sa vladavinom prava i demokratskim standardima.

