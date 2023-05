Počeo sastanak Milatovića sa predstavnicima izbornih lista

Podgorica, (MINA) – Sastanak predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića sa predstavnicima lista koje učestvuju na parlamentarnim izborima, na kome će razgovarati o ključnim temama za dalji razvoj države počeo je u Vili Gorica.

Sastanku prisutvuje Ervin Ibrahimović Predsjednik Bošnjačke stranke, Adrijan Vuksanović Hrvatske građanske inicijative, Vladimir Joković- Socijalistička narodna partije i Demos, Dejan Vukšić Narodna koalicija, Genci Nimanbegu iz Albanske alijanse.

Na sastanak su došli i Srđan Perić iz Preokreta, Nebojša Medojević – Pokret za promjene, Dragica Perovic Ivanovic iz koalicije Mi možemo, Abaz Dizdarevič koalicija Zajedno, Milojko Spajić Pokret Evropa sad, Aleksa Bečić iz koalicije Hrabro se broji i Nik Đeljošaj iz Albanskog foruma.

Sastanku ne prisustvuju nosilac izborne liste koalicije “Za budućnost Crne Gore” Milan Knežević, nosilac liste Socijaldemokratske partije Crne Gore Nikola Đurašković i Vladimir Leposavić koji je na čelu Narodnog pokreta “Pravda za sve” Vladimir Leposavić.

Milatović je u pozivnom pismu nosiocima lista naveo da će politički dijalog biti intenziviran nakon parlamentarnih izbora 11. juna.

On je rekao da je, osim pokretanja međustranačkog dijaloga, cilj sastanka i unapređenje političkog ambijenta u kom se održavaju izbori i jačanje povjerenja u izborni proces.

Pored toga, kako je dodao Milatović, sa sastanka će biti poslata snažna poruka opredijeljenosti svih izbornih lista da, promovisanjem različitih programskih ponuda i realizovanjem fer kampanje, doprinesu daljem demokratskom sazrijevanju crnogorskog društva.

“Građani zaslužuju ovaj čin zrelosti političkih lidera i odlučnosti da kroz dijalog i fer političke odnose demonstriramo novi vid političke kulture i demokratski kapacitet, pa da i na taj način pošaljemo dobru poruku kako građanima, tako i našim međunarodnim partnerima“, navodi se u pismu Milatovića.

