Milatović čestitao Dan Opštine Žabljak

Podgorica, (MINA) – Plansko upravljanje prostorom, održivo ulaganje u infrastrukturu, razvoj planinskog, sportskog, seoskog, ekološkog i rekreativnog turizma i poljoprivrede, pravac je u kojem Žabljak treba da se razvija, ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je predsjednicima Opštine i Skupštine opštine Žabljak Radošu Žugiću Ivanu Popoviću, odbornicama i odbornicima, građankama i građanima čestitao 17. septembar Dan Opštine.

„17. septembar proslavljamo kao praznik oslobođenja, ponosni na nasljeđe naše prošlosti i slobodarske tradicije Durmitoraca i svih ostalih koji su branili ideju antifašizma i ideale slobode i dostojanstva”, rekao je Milatović.

On je kazao da 17. septembar podsjeća i opominje na ogromnu žrtvu predaka koju je Žabljak i cijeli durmitorski kraj podnio u antifašističkoj borbi.

“Zahvaljujući svojoj bogatoj istoriji, kulturnoj baštini i prirodnim ljepotama koje ga okružuju, Žabljak je prepoznat kao turistički centar naše države. Danas je ova opština takođe mjesto susreta gostiju iz cijelog svijeta i zauzima posebno mjesto na mapi evropskog planinskog turizma“, poručio je u čestitci Milatović.

On je kazao da strateška pozicija Opštine Žabljak u srcu sjeverne regije Crne Gore predstavlja potencijal za privlačenje investicionih aktivnosti, posebno u sektoru turizma.

Milatović smatra da Žabljak posjeduje sve predispozicije zahvaljujući kojima, uz jasnu viziju i predan rad, može da se nadmeće sa prestižnim evropskim i svjetskim turističkim centrima.

„Posebnom ljepotom Durmitora, godinama najposjećenijeg nacionalnog parka u Crnoj Gori koji se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine, žabljačka opština istinski zavrjeđuje status prijestonice planinskog turizma”, naveo je Milatović.

“U uvjerenju da će lokalna samouprava uz podršku državne vlasti voditi progresivne razvojne politike i omogućiti kontinuirani napredak durmitorskog kraja na putu dostizanja evropskog standarda života za sve naše građane, još jednom vam čestitam Dan opštine“, navodi se u čestitci Milatovića.

