Milatović: Biću istinski predsjednik svih građana

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da će biti istinski predsjednik svih građana, bez obzira na političku, nacionalnu ili vjersku pripadnost.

On je u govoru nakon inauguracije rekao da osjeća čast i ponos što polaganjem zakletve pred poslanicima preuzima dužnost predsjednika Crne Gore.

Milatović je danas u Skupštini položio zakletvu čime je zvanično preuzeo funkciju predsjednika države.

„Smatram privilegijom i najvećom odgovornošću što sam dobio priliku da budem na čelu zemlje u kojoj sam rođen i koju beskrajno volim“, rekao je Milatović.

Kako je kazao, da je mogao da bira rodio bi se u Crnoj Gori, na najljepšem parčetu zemlje protkanom viševjekovnom borbom za opstanak, na raskrsnici između istoka i zapada, sjevera i juga.

„Duboko svjestan odgovornosti koju mi je donijelo ogromno povjerenje na izborima, biću istinski predsjednik svih građana, nezavisno od njihove političke, nacionalne i vjerske pripadnosti ili bilo kog drugog ličnog svojstva“, rekao je Milatović.

Kako je kazao, aktuleni trenutka u kojem se nalazi crnogorsko društvo po mnogo čemu ima karakter istorijskog.

„Smjena političkog establišmenta i konsolidacija naše demokratije budi optimizam da ćemo sa puno više zajedništva i vizije, u slobodnijem ambijentu, rješavati otvorena pitanja, koja su od vitalnog značaj za budućnost Crne Gore“, dodao je Milatović.

On je istakao da će emiliminisanje podjela, afirmacija ljudskih prava, nepristrasna distribucija pravde, društvo jednakih šansi i uspostavljanje održivog ekonomskog modela, zahtijevati punu posvećenost donosioca odluka i onih koji su dužni da te odluke izvršavaju.

„Podjele odvraćaju fokus sa tema koje su krucijalno važne. Nerijetko te podjele izazivane su i bivaju izazivane vještački, često sa namjerom da se prikrije višedecenijsko rastakanje opštih dobara i uvećavanje ličnog bogatstva“, kazao je Milatović.

On je naglasio da je pomirena Crna Gora jedina prava Crna Gora.

Milatović je istakao da se nikada više ne smije dozvoliti da se bilo koji pojedinac u Crnoj Gori osjeti obespravljeno i da neko zbog drugačijeg političkog opredjeljenja bude uskraćen za uspjeh u životu.

„Moja misija je Crna Gora jednakih šansi za sve građane, u kojoj su vrijedan rad i obrazovanje glavni faktori za uspjeh u životu“, naglasio je Milatović.

Prema njegovim riječima, svojom reformskom agendom i pomirljivim tonom, biće kohezivni faktor u borbi za bolju Crnu Goru.

Milatović je kazao da je izgradnja demokratskih institucija zadatak je svih.

„Nažalost institucionalni sistem kreiran po mjeri jedne partije nije izdržao izazove koje je sa sobom donijela promjena izvršne vlasti. Siguran sa da smo izvukli pouke koje će nam omogućiti da stvorimo jake demokratske institucije“, dodao je Milatović.

On je naveo da i pravni sistem takođe zahtijeva unapređenje, jer brojne nejasnoće kojima se, kako je kazao, svjedoči svakodnevno, ugrožavaju stabilnost države.

„U pravno-institucionalnoj reformi koja je pred nama ne treba da jurimo većine, već da tražimo konzenzus u iznalaženju najboljih rješenja, jer jedino tako će cijela Crna Gora biti na dobitku“, rekao je Milatović.

Kako je kazao, spreman je da bude generator sveopšteg političkog i društvenog dijaloga, i stvaranja konsezusa potrebnog za imenovanja u pravosuđu i ubrzanja evropskog puta.

Milatović je naglasio da bez ekonomski nezavisnog građanina nema ni snažne demokratije.

„Dometi ekonomskih reformi uključujući i program Evropa sad promijenile su društveni ambijent, stavljajući ekonomske i socijalne teme u fokus političke borbe“, rekao je Milatović.

Kako je rekao, prvi put nakon mnogo godina je građanima vraćena nada u bolje sjutra.

„Zato u narednom periodu moraju raditi još posvećenije na kreiranju održivog ekonomskog modela, sa fokusom na realizaciji projekata i otvaranju novih radnih mjesta“, dodao je Milatović.

On je istakao da će na svojim međunarodnim aktivnostima usmjeriti posebnu pažnju na ekonomsku promociju Crne Gore.

Kako je rekao, u globalnom kontekstu koji je determinisan napadom Rusije na Ukrajinu, ne smije biti odstupaja od prvca koji podrazumijeva Crnu Gorz kao dio evrooatlantske porodice.

„U civilizacijskoj ravni, za mene ne postoji dvojba oko toga gdje pripadamo, pripadamo Evropi koja je ujedinjena u njenoj različitosti“, rekao je Milatović i poručuo da će Crna Gora nastaviti da odlučno korača ka ispunjenju njenih glavni vanjskopolitičkih opredjeljenja.

Milatović je naveo da je jedan dio ostvaren, jer je Crna Gora kredibilan član NATO-a, dokazujući se kao pouzdan partner.

„Na tom putu će Crna Gora ostati snažan partner, posvećen daljem jačanju Alijanse i ostvarivanju zajedničkih ciljeva, među kojima je ključno pnovno uspostavljanje mira i stabilnosti u Evropi“, kazao je Milatović.

Kako je naveo, prioritet svih prioriteta će biti ubrzanje puta Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji (EU).

„Svjesni da ima puno zadataka koje treba ispuniti. Danas sa sigurnošću mogu reći da Crna Gora ima i političku volju za ostvarenje tog cilja“, naveo je on.

Milatović je kazao da više ne laskaju titule lidera u evropskim integracijama na Zapadnog Balkana.

„Prihvatanjem nove metodologije, punim usklađivanjem sa vanjskom i bezbjednosnom politkom, Crna Gora se pozicionirala kao najnaprednija u tom procesu, ali danas nakon više od decenije pregovora naše oči su uprte ka članstvu kao konačnom cilju“, kazao je Milatović.

On je naveo da su spremni da preuzmu sve aktivnosti kako bi bili završeni svi započeti procesi transformacije crnogorskog društva.

„Osim brojnih domaćih zadataka, smatram da je Crnoj Gori kao i zemljama regiona, potrebna još jasnija podrška u odnosu na našu evropsku perspektivu“, naveo je Milatović.

Kako je kazao, ohrabruju pozitivini pomaci kojima region svjedoči, kao što su otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, kao i odbijanje kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine.

„Zato smatram da će u najskorijoj budućnosti ovaj pozitivni niz nastaviti i produbiti Crna Gora, prvenstveno ostvarivanjem željenog napretka koji u ključnim poglavljima koja se tiču pravosuđa, a potom i punopravnim članstvom“, rekao je on.

Milatović je kazao da je neophodno iskreno nastaviti sa ispunjavanjem potrebnih preduslova.

„U tom smislu svejsni smo da se jedna od najvažnijih stavku odnosu na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Koraci koje smo u to pravcu preduzeli daju nadu da pred našom pravdom nema više nedodirljivih“, istakao je Milatović.

Kako je kazao, pravda je možda i dalje spora, ali je u Crnoj Gori postala dostižna.

Milatović je naglasio da je jedini put do uređene pravne države i evropskog standarda života put evropskih integracija.

On je poručio da će kao predsjednik države doprinositi unapređenju dobrosusjedskih odnosa u regionu.

Kako je rekao, Berlinski proces ostaje glavni most između Zapadnog Balkana i Brisela, čija je revitalizacija od presudnog značaja za potvrdu pristunosti EU u regionu.

„Mislim da i sve postojeće i nove regionalne ekonomske inicijative, koje imaju za cilj uspješniju saradnju, mogu imati dodatnu vrijednost, ukoliko ih uspostavimo kao podršku članstvu u EU, kao zajedničkog cilja“, rekao je Milatović.

On je naglasio da politika mira treba da bude temelj bilateralnih odnosa Crne Gore i zemalja regiona.

Milatović je kazao da svoj petogodišnji mandat započinje sa željom da da puni doprinos demokratskom razvoju Crne Gore, institucionalnoj stabilizaciji i ekonomskom napretku.

„U okviru nadležnosti, kao neko ko predstavlja Crnu Goru u zemlji i inostranstvu, nastojaću da budem faktor pomirenja i zajedništva, na korist svakog građanina i društva u cjelini“, poručio je Milatović.

On je rekao da će biti i korektivni faktor, usmjeravajući društvene procese ka daljoj demokratizaciji Crne Gore.

„Građane neću dijeliti na one koji su mi dali glas na izborima i one koji su drugačije mislili“, zaključio je Milatović.

