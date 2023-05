Mikić: Izbori jedini način da Crna Gora dobije političku stabilnost

Podgorica, (MINA) – Izbori su jedini način da Crna Gora dobije političku stabilnost koja je potrebna društvu, ocijenio je generalni sekretar Građanskog pokreta (GP) URA Zoran Mikić, dodajući da je pravno najbolje rješenje da Skupština sama sebi skrati mandat.

Mikić je agenciji MINA rekao da se konstantno u medijima stvara atmosfera da sve zavisi samo od GP URA, a da činjenice govore da nije tako.

“Pravo pitanje jeste zašto subjekti koji u ovom sazivu parlamenta imaju najviše poslanika ni u jednom trenutku u prethodnim mjesecima nijesu pokrenuli inicijativu za skraćenje mandata Skupštini. To nijesu uradili jer nemaju političke hrabrosti za to, već pokušavaju da se sakriju iza URA-e”, rekao je Mikić.

On je kazao da je premijer Dritan Abazović nije imao bilo kakav formalni predlog da se izbori odlože.

Prema riječima Mikića, Abazović je iznio mišljenje da je pravno najčistija opcija da Ustavni sud zauzme stav o ukazu odlazećeg predsjednika, i da se taj ukaz stavi van snage kako bi se spriječilo da svaki naredni predsjednik države može bez valjanog razloga raspustiti Skupštinu.

“Smatramo da je pravno čistija opcija da Skupština sama sebi skrati mandat, ali je jasno da će izbora u Crnoj Gori biti vrlo brzo”, kazao je Mikić.

Govoreći o nastupu na parlamentarnim izborima, on je rekao da su Demokrate i URA postigle dogovor o stvaranju građanskog „anti-mafija“ bloka koji je otvoren za sve političke subjekte građanske i proevropske profilacije.

“Konačno odluku o tome kako će URA nastupiti na izborima donijeće Glavni odbor partije, koji je nadležan za donošenje odluka o koalicijama, kao i o tome koje partije će biti dio te koalicije”, kazao je Mikić.

On je poručio da URA neće dozvoliti da se u Crnoj Gori vrati jednopartijski sistem kakav je postojao u periodu vladavine Demokratske partije socijalista.

“Za buduće demokratske procese i izazove koji su pred nama nije dobro da se velika politička moć akumulira u jednoj političkoj partiji ili grupaciji. Imali smo priliku da vidimo, a i tek se otkriva do čega nas je takav politički sistem doveo kao društvo i državu”, rekao je Mikić.

Upitan zašto URA, nakon skoro tri godine u vlasti, ne izlazi samostalno na izbore, Mikić je rekao da odluku o tome donose organi partije.

On je naveo da je URA u oktobru prošle godine na većini lokalnih izbora išla samostalno, ili kao nosilac koalicionih lista.

“Na prethodnim lokalnim izborima, u oktobru 2022. godine, URA je udvostručila broj odborničkih mandata u odnosu na brojke iz 2018. godine, a prvi put imamo odbornike u Plavu, Rožajama, Kolašinu, Pljevljima i Plužinama”, rekao je Mikić.

Prema njegovim riječima, mnogo važnije od procenata koji su prolazni jesu programski sadržaji i ideje.

“Mi u URA-i smo posebno ponosni što je pobijedila naša politika pomirene, evropske i ekološke Crne Gore, i što naši napori u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, sa konačnim ciljem izgradnje stabilne pravne države, konačno daju konkretne rezultate”, kazao je Mikić.

Komentarišući to što prema istraživanjima URA ne bilježi značajaniji rast, Mikić je rekao da se, u prethodnih desetak godina, čsto svjedočilo da se istraživanja javnog mnjenja koja se pojavljuju u medijima ne poklope sa rezultatima izborima.

Kako je naveo, u posljednje dvije godine, pogotovo zbog rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, URA se nalazi pod konstantnim medijskim napadima dijela medija bliskih prethodnom režimu i određenim centrima moći.

“Siguran sam da će građani sada, kad se razbistri politička scena, znati da vrednuju ko se iskreno bori za njihove i državne interese, a ko svoju politiku temelji na populizmu i nerealnim obećanjima”, kazao je Mikić.

On je, odgovarajući na pitanje šta vidi kao najveći uspjeh vlada formiranih nakon 2020. godine, naveo to što je DPS u potpunosti poražen, što je, kako je naveo, dobro i za tu partiju pojedinačno, ali i za čitavo društvo u cjelini.

Govoreći o uspjesima Vlade, Mikić je izdvojio povećanje penzija i iznosa minimalne penzije zbog, kako je kazao, svih penzionera koji su godinama unazad zaboravljani od svih vladajućih struktura.

“Kompletna socijalna davanja u Crnoj Gori su povećana, a posebno treba istaći da, poslije više od decenije, sva djeca u Crnoj Gori primaju dječiji dodatak. U prethodna tri mjeseca imali smo višestruko povećanje zarada za zaposlene u policiji, prosvjeti i državnoj upravi”, rekao je Mikić.

On je dodao da je uspjeh i vraćanje pomorskog saobraćaja i Željezare Nikšić u državno vlasništvo, kao i otvaranje novih proizvodnih pogona – fabrike čipsa i fabrike za preradu voća i povrća u Tuzima, kao i fabrike za proizvodnju votke u Nikšiću.

“I ono što je možda i najznačanije, gotovo da nema mafije u zemlji koja nije napadnuta, od organizovanih kriminalih grupa, njihovih saučesnika u policiji, do građevinske i šumarske”, istakao je Mikić.

On je dodao da je, rješavanjem pitanja Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, stavljeno ad akta pitanje koje je više od deceniju izazivalo podjele u društvu.

