Micev: Parametri ne ukazuju na formiranje superćelijske nepogode

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori sjutra se može očekivati kiša i kratka vremenska nepogoda, ali parametri ne ukazuju na formiranje superćelijske nepogode iz koje se može formirati mini tornado i grad veličine teniske lopte, kazao je metereolog Branko Micev.

On je za Portal RTCG rekao da Crna Gora nema, niti je ikad imala, meteorološke radare koji su od primarnog značaja za praćenje olujno-vremenskih nepogoda.

Micev je kazao da se u Crnoj Gori tokom noći u perifernim sjeverozapadnim dijelovima i sjutra sredinom dana i popodne u sjevernim, centralnim planinskim oblastima i na Orjenu, očekuje razvoj grmljavisnkih oblaka sa uslovima za lokalne kratkotrajne vremenske nepogode.

“Ali, parametri konvekcije ne ukazuju na formiranje superćelijske nepogode iz koje se može formirati mini tornado( pijavica) i grad veličine teniske lopte”, rekao je Micev.

On je istakao da ne postoji način da se dan ili više dana unaprijed prognozira olujno vremenska nepogoda u smislu gdje će se desiti u koliko sati, koliko će trajati i kakvog će intenziteta biti.

