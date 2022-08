Medoks: Još jedna promjena vlasti ne mora da znači nestabilnost

Podgorica, (MINA) – Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori Karen Medoks ocijenila je da još jedna promjena vlasti ne mora da znači nestabilnost.

Medoks je u razgovoru za Pobjedu rekla da Crna Gora treba da ojača institucije i postane stabilna zemlja, za šta su, kako je istakla, potrebne složne Vlada i parlamentarna većina.

Upitana da li je potpisivanje Temeljnog ugovora sa Srpskom pravolsavnom crkvom, čemu je Vlada dala prioritet, usporilo izglede Crne Gore da napreduje na evropskom putu, Medoks je navela da je o tome odlučivala Vlada.

Ona je kazala da je pitanje da li i kada potpisati Temeljni ugovor bilo pitanje za Vladu da odluči, u skladu sa svojim prioritetima.

“Ujedinjeno Kraljevstvo je više fokusirano na to da li Crna Gora može da ispuni svoje obaveze kao NATO saveznica i da sprovede reforme potrebne da ojača svoje institucije i da postane stabilnija otporna država – za dobrobit Crne Gore i šire međunarodne zajednice”, rekla je Medoks.

Na pitanje da li je eventualni pad Vlade uvod u nove nestabilnosti, Medoks je istakla da to što bi moglo doći do promjene vlasti, ne znači nužno nestabilnost.

“Moguće je da ćemo u narednom periodu imati još jednu demokratsku promjenu, ali to ne mora da znači nestabilnost”, smatra Medoks.

Medoks je nedavno sa ekspertskim timom iz Velike Britanije obišla reon Sinjajevine i kazala da “pitanja o korišćenju zemljišta trebaju biti utemeljena na dokazima, stručnosti i konsultacijama sa lokalnim stanovništvom, kako bi se izbjegao rizik od uticaja dezinformacija“.

Upitana da li bi reon Sinjajevine trebao biti korišćen za potrebe Vojske Crne Gore i vojnog poligona, Medoks kaže da je to odluka Vlade, uzimajući u obzir dokaze eksperata i konsultacije sa lokalnim stanovništvom o njihovoj zabrinutosti.

“Trenutno postoji vrtlog glasina i dezinformacija pomiješanih sa istinskom zabrinutošću za životnu sredinu i zajednicu, a ovo je postalo pitanje koje bi veoma lako mogli da iskoriste oni koji imaju političku motivaciju da utiču na odluku na bilo koji način”, kazala je Medoks.

Ona je istakla da su Ministarstvo odbrane povezali sa britanskim stručnjacima za ekologiju odgovornim za upravljanje i očuvanje vojnog poligona u Solsberi Plejnu.

Medoks je rekla da je Solsberi Plejn najveće zaštićeno područje pašnjaka u sjeverozapadnoj Evropi.

“EU ga je proglasila posebnom zaštićenom zonom, a zbog bogate raznovrsnosti biljnih i životinjskih vrsta predstavlja i područje od posebnog naučnog interesa”, navela je Medoks.

Ona je dodala da je lokacija korišćena za vojne vježbe već duže od jednog vijeka i to je bio ključni faktor u obezbjeđivanju očuvanja istog.

“Iskustvo UK pokazuje da je debata između vojnih i ekoloških interesa lažna dihotomija – oni mogu biti uzajamno podržavajući ciljevi ako se njima upravlja na pravi način”, zaključila je Medoks.

