Medijima neophoda ozbiljna institucionalna podrška

Podgorica, (MINA) – Novinarima, fotoreporterima, snimateljima i drugim zaposlenim u medijima u Crnoj Gori, neophodna je ozbiljna institucionalna podrška u cilju rješavanja problema, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je čestitala je 3. maj, Svjetski dan slobode medija, svim novinarima i zaposlenim u medijima u Crnoj Gori.

Đurović smatra da je važno ukazati na značaj koji sloboda izražavanja, dijalog i nezavisnost medija imaju za izgradnju demokratskog društva kojem težimo.

Ona je ocijenio da se snaga i stabilnost jedne države mjere, između ostalog, i po položaju medija koji, pored svoje osnovne uloge informisanja i objektivnog izvještavanja javnosti, predstavljaju i korektivni mehanizam društva koji doprinosi njegovom razvoju i napretku.

“Nažalost, moramo se prisjetiti žrtve koju je, radeći svoj posao, prinio Duško Jovanović, čije ubistvo ni do danas nije rasvijetljeno, kao i napada na Oliveru Lakić, Tufika Softića i brojne druge novinare koji su za svoj profesionalizam i želju da pomognu crnogorskom društvu platili visoke cijene”, rekla je Đurović.

Đurović je dodala da su, uprkos tome, nastavili da vode bitku za slobodno, profesionalno i etičko novinarstvo, vjerujući da samo tako možemo izgraditi društvo zasnovano na slobodi i istinskoj demokratiji.

“Ozbiljna institucionalna podrška je neophodna u cilju rješavanja problema novinara, fotoreportera, snimatelja i svih drugih zaposlenih u medijima, a to su, prvenstveno, niske zarade, cenzura, nizak nivo medijske pismenosti, te lažne vijesti i dezinformacije koje su sve prisutnije u medijskom prostoru”, kazala je Đurović.

Ona smatra da sve to za posljedicu ima kršenje Kodeksa novinara, nedostatak profesionalizma, nepostojeću samoregulaciju i niz drugih štetnih pojava.

Prema njenim riječima, i novinari su u obavezi da se u svom radu pridržavaju najviših standarda i da se trude da o svim dešavanjima izvještavaju objektivno i nepristrasno.

“Pritisci i zastrašivanja kroz koje prolaze novinari u Crnoj Gori, neadekvatni uslovi u kojima rade, a o kojima se uglavnom ćuti, ne mogu voditi poboljšanju stanja na medijskoj sceni”, rekla je Đurović.

Ona smatra da proces evropskih integracija u kome se Crna Gora nalazi već godinama, zahtijeva ozbiljan rad na promjeni takvog ambijenta.

Đurović je rekla da se, s obzirom da se većina relevantnih političkih subjekata zalaže za članstvo Crne Gore u Evropskpj uniji, svaka vladajuća struktura mora za slobodu medija zalagati istinski, a ne samo deklarativno jednom godišnje.

“U to ime, koristim priliku da svim zaposlenim u medijima ukažem dužno poštovanje i zahvalnost na doprinosu koji daju demokratizaciji naše zemlje”, poručila je Đurović.

