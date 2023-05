Masovno ubistvo u Dalasu, devet osoba ubijeno

Vašington, (MINA) – Naoružani napadač ubio je u tržnom centru u blizini Dalasa, devet, a rannio sedam osoba.

Napadač, za koga vlasti vjeruju da je djelovao sam, takođe je mrtav.

Šef vatrogasne službe DŽonatan Bojd iz mesta Alan u Teksasu gdje se dogodilo ubistvo, rekao je da je najmanje devet ljudi u bolnici.

“Od onih koje smo prevezli, dvoje je umrlo. Troje je u kritičnom stanju, a četvoro je stabilno“, rekao je Bojd, prenosi RTS.

