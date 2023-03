Mandić: Predsjednik države mora biti pošten i odgovoran čovjek

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države mora biti pošten i odgovoran čovjek, poručio je predsjednički kandidat Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić na skupu u Andrijevici.

Mandić je, kako je saopšteno iz DF-a, rekao da očekuje apsolutnu pobjedu u dolini Lima.

On je kazao da je sktuelni predsjednik Milo Đukanović dijelio sve što se moglo dijeliti u Crnoj Gori, ali da nikada nije zaboravljao interes svoje klike.

Prema riječima Mandića, zbog toga je Crna Gora podijeljena i zavađena, ali mora da pronađe put dostojan nje i njene slavne tradicije.

On je rekao da je jedan od prvih zadataka koje ima kao političar velikog iskustva, a koji je proistekao iz razgovora sa narodom, da se Crna Gora pomiri.

„Da pružimo ruku ljudima koji nijesu bili s nama, ali nema pružanja ruke Milu Đukanoviću i onima koji su opljačkali državu. Ti moraju da odgovaraju”, istakao je Mandić.

Kako je naveo, Crna Gora je oboljela od korupcije, i svi građani trebaju da se ujedine oko zajedničkih životno važnih tema.

„Kandidujem se jer najbolje poznajem ljude, znam probleme Crne Gore i mogu da je pomirim jer upravo ja dolazim iz naroda. Ovo je politika koja je okrenuta svakome, a ne protiv nekoga”, zaključio je Mandić.

