Mandić: Nije pametno od 19. avgusta praviti Dan D

Podgorica, (MINA) – Vlada premijera Dritana Abazovića pala je sama od sebe i nije pametno od 19. avgusta praviti Dan D, rekao je jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić.

Mandić je, u emisiju “Intervju” na Televiziji Crne Gore, kazao da je, nakon svih događaja, pitanje šta će se dogoditi 19. avgusta postalo suvišno, zato što Vladu više ne podržavaju oni koji su je izabrali.

On je naveo da je Vlada kolektivan organ u kojoj se nalaze i premijer Dritan Abazović ali i ministri Raško Konjević i Ranko Krivokapić.

“Svi koji glasaju za vladu glasaju u paketu”, rekao je Mandić.

Prema ocjeni Mandića, DF je dao poštenu ponudu, da se poslije, kako je kazao, dvije godine ekspetimenta resetuju stvari i da se “vrati na volju naroda od 30. avgusta”.

“Najpoštenije rješenje je da se dogovorimo u okviru parlametarne većine, kojoj je narod dao podršku”, ocijenio je Mandić.

On je rekao da u tom političkom savezu zagovaraju tehničku vladu koju bi činili subjekti “koji su pobijedili na izborima 30. avgusta”.

“Ta vlada treba da pripremi lokalne, parlamentarne i predsjedničke izbore koji bi se održali u jednom danu, da bismo u međuvremenu mogli da uradimo neke važne stvari kao što su borba protiv organizovanog kriminala i korupcije”, dodao je Mandić.

Upitan koja bi se poruka poslala građanima, ukoliko bi se formirala treća vlada u jednom mandatnom periodu, on je odgovorio da bi se poslala poruka da jedna politička snaga cijeni i poštuje glasove građana.

“Postojala je greška i u toj grešci nije učestvovao DF. Mi izuzetno poštujemo naše i glasače stranaka koje su sa nama činili parlamentarnu većinu. Odluke vezane za Crnu Goru treba da se donose ovdje”, poručio je Mandić.

On je kazao da je najpoštenije da Abazović i lider Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković, sjednu sa “partnerima sa kojima su osvojili vlast 30. avgusta” i pokušaju da naprave dogovor.

Upitan kako će DF glasati ukoliko se to ne desi on je kazao da će ih DF prepustiti njihovoj sudbini, odnosno “na milost i nemilost partnera koji ih sada podržavaju”.

“Javno smo dali ponudu za rješenje političke krize u Crnoj Gori. Ako će da imaju metodu rada kao prethodna Vlada, odnosno da gledaju imaju li 41 poslanika, onda mislim da Abazović i Joković prave veliku grešku”, rekao je Mandić.

