Mandić: Nemam srpski pasoš niti prebivalište u Srbiji

Podgorica, (MINA) – Kandidat za predsjednika Crne Gore i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kazao je da nema srpski pasoš niti prebivalište u Srbiji.

Mandić je gostujući na Prvoj televiziji rekao da je i prije 15 godina učestvovao na predsjedničkim izborima i da je i tada ispunjavao sve uslove.

„Nemam prebivalište u Srbiji, nemam pasoš Srbije, ličnu kartu, nikakvu nekretninu. Prije 15 godina sam učestvovao na predsjedničkim izborima a i tada sam ispunjavao sve uslove. Ništa se nije promijenilo ni u mom kartonu niti bilo kom drugom postupku“, kazao je Mandić, prenosi Portal RTCG.

Mandić je rekao da kandidatura predsjednika Pokreta Evropa sad Milojka Spajića nije odbijena zbog postojanja osovine Demokrtaski front (DF)–Demokratska partija socijalista (DPS), već da je Spajić sebe eliminisao „jer je lagao građane“.

Mandić je rekao da „osovina DPS-DF“ kampanja koja postoji ne samo u Crnoj Gori nego i na nekim međunarodnim adresama, „koje su se 2020. godine trudile da DF ne bude dio nove vlade“.

On je rekao da građani Crne Gore dobro znaju šta je sve prošao DF, kao i njihove porodice.

