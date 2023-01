Lekić sjutra sa skupštinskom većinom o formiranju vlade

Podgorica, (MINA) – Mandatar Miodrag Lekić otpočeće sjutra pregovore za sastav nove vlade sa predstavnicima parlamentarne većine.

Kako portal RTCG prenosi, sastanak je zakazan za 12 sati.

Na sastanku će, kako je ranije najavljeno, biti riječi o sastavu vlade i dinamici njenog formiranja.

Parlamentarna većina proglasila je 29. decembra Lekića za mandatara na osnovu izmjena Zakona o predsjedniku.

