Krvavac: Nova vlada biće sastavljena uprkos opstrukcijama

Podgorica, (MINA) – Nova crnogorska vlada, i pored opstrukcija, biće formirana na čelu sa mandatarom Milijkom Spajićem, rekao je član Predsjedništva Pokreta Evropa sad (PES) Branko Krvavac i poručio da oni koji ne žele da Vlada bude sastavljena strahuju od njenih rezultata.

Krvavac je kazao da je koaliciji Za budućnost Crne Gore (ZBCG), iako saradnja sa njima nosi veliki rizik za ubrzanje integracija u Evropsku uniju, implementacije programa “Evropa sad 2” i priliva investicija iz zemalja koje su ih označile kao nekredibilne partnere, Spajić pružio ruku u pregovorima.

Krvaca je rekao da iz ZBCG kao i uvijek do sada, nijesu bili iskreni u namjerama i da su odbili ponudu više puta.

“Tu istu ponudu, za koju su kazali da nije ni postojala, su naprasno prihvatili, nakon što su zaključili da postoji većina za sastavljanje Vlade i to od onih partija koje su podržale Spajića za mandatara”, naveo je Spajić.

On je kazao da je i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević u jednoj emisiji pokazao poruke u kojima je tačno naznačeno koja je bila ponuda.

Krvavac je rekao da su iz tadašnjeg Demokratskog fronta, a sadašnje koalicije ZBCG, rušili program “Evropa sad 1”, da su nezakonito diskvalifikovali predsjedničkog kandidata PES-a, uz asistenciju Demokratske partije socijalista i, kako je naveo, “dogovorenog medijskog sparinga Đukanović – Mandić”.

Krvavac je kazao da su na konferenciji za novinare bivšeg DF-a saopštili neistinite izjave da Do Kvon finansira PES i čime su imali ulogu saučesnika u pomenutoj montiranoj aferi.

On je rekao da su iz ZBCG napadali rad SDT-a, da su saraživali kroz 43. Vladu sa onima koje danas zbog najave saradnje sa PES-om nazivaju “Milovi sateliti”.

Krvavac je istakao da su se iz ZBCG javno podsmijavali programu “Evropa sad 2”.

On je kazao da je ZBCG i pored svega toga pružena ruka saradnje, prvo u svim gradovima, a kasnije i u pregovorima za sastavljanje 44. Vlade.

“Kako da Spajić vodi Vladu sa onim političarima koji nakon osam sastanaka i ponuda kažu da im nije ništa nuđeno, a javno je dokazano sasvim suprotno”, ocijenio je Krvavac.

Prema njegovim riječima, na djelu se vidi priču o navodnom prekrajanju izborne volje građana i kako nema Srba u Vladi.

Krvavac je kazao da Srbi u Crnoj Gori nijesu nacionalna manjina konstitutivni narod i da je način na koji ZBCG tretira to pitanje ponižavajući upravo za srpsku nacionalnu zajednicu.

“U Crnoj Gori živi oko 30 odsto Srba, a skoro polovina stanovnika govori srpskim jezikom, dok je koalicija ZBCG osvojila samo 14,7 odsto od ukupno izašlih birača. To je egzaktan dokaz da ZBCG ne može da se predstavlja kao ekskluzivni predstavnik srpskog političkog bića u Crnoj Gori”, smatra Krvavac.

On je naveo da je predstavnik koalcije ZBCG na predsjedničkim izborima, zahvaljujući priči o pomirenju, dobio u Tuzima oko hiljadu glasova.

“Iz koalicije ZBCG odlično znaju da će u 44. Vladi biti i Srbi, u većem broju nego ikada do sada, ali ne profesionalni Srbi”, rekao je Krvavac i dodao da niko nema tapiju na srpstvo ili crnogorstvo i da je to potpuno prevaziđena tema.

“Ne možemo govoriti o prekrajanju izborne volje, ukoliko pravimo Vladu sa onima koje nismo nikad isključili u predizbornoj kampanji, a koji su i vama prihvatljivi”, ocijenio je Krvavac.

On je kazao da partij manje brojnih naroda ne mogu biti DPS sateliti ako sarađuju sa PES-om, a biti kredibilan partner kada zajedno sa njima ZBCG imenuje svoje kadrove po dubinama.

“Ubijeđen sam, a to znam i iz ličnih kontakata, da građani Crne Gore razmišljaju o svom standardu i boljim uslovima života, te uslovima liječenja i školovanja. Teme koje se vrte 30 godina dojadile su i Bogu i narodu”, smatra Krvavac.

On je ocijenio da oni koji ne žele da Vlada bude formirana strahuju od njenih rezultata, koji ih diskvalifikuju na duži period, ako ne i trajno.

Krvavac je kazao da te partije, kada se sprovede program “Evropa sad 2”, neće postojati.

“U ovom moru neistina, izgleda da ZBCG-u ovakvo stanje odgovara, jer su pomalo vlast, po visini, po širini ili po dubini, ali bez odgovornosti za državnu politiku”, rekao je Krvavac.

On je poručio da mandatar Spajić nije neko ko će bilo šta raditi po svaku cijenu.

“Moraju postojati principi i linije političkog, kao i ljudskog dostojanstva ispod kojeg se ne može ići. Nije sramota biti u opoziciji, ali ne na način kako smo to gledali decenijama”, zaključio je Krvavac.

