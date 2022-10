Krivokapić: Inicijative Abazovića suviše usklađene sa odlukama Rusije

Podgorica, (MINA) – Inicijative premijera Dritana Abazovića za smjenama suviše su usklađene sa odlukama Rusije, ocijenio je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

“U inicijativama Abazovića za smjenom mene i ministra odbrane Raška Konjevića, te nedavnom smjenjivanju vršioca dužnosti šefa Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kentere, suviše je usklađenosti da bi bilo slučajno, sa odlukom Rusije da mene, Konjevića i Kenteru proglasi personama non grata”, rekao je Krivokapić za Glas Amerika (VOA).

On je podsjetio da je za VOA ranije najavio da je na sceni puzajuća agresija prema Crnoj Gori.

Prema Krivokapićevoj ocjeni, svi spoljni elementi koji su išli prema Crnoj Gori sada dobijaju istu efektuaciju podrivanjem ustavnog poretka, gdje se, kako je dodao, pokušava suspendovati i poništiti Ustav zakonima i odlukama Vlade, u ovom slučaju odlukama premijera.

Krivokapić je rekao da je na osnovu iste puzajuće agresije, odnosno podrivanja ustavnog poretka, smijenjen i Kentera.

“Iako on ne odlučuje da li neko švercuje duvan ili ne, već o tome odlučuju tužilac, i samo je asistirao tužilaštvu u tim aktivnostima, na zahtjev tužilaštva”, dodao je on.

Krivokapić je naveo da je suština da je Kentera smijenjen zbog uspješne akcije razbijanja špijunske mreže Rusije u Crnoj Gori.

“Neposredno nakon toga, poslije očekivane podrške sa strane, premijer je tražio njegovu smjenu”, dodao je on.

On je naveo da je sljedstveno tome, uslijedilo proglašenje njega i Kentere pensonama non grata.

“Samo je nejasno zašto je ministar odbrane proglašen personom non grata”, rekao je Krivokapić.

On je taj potez ocijenio ne samo iskakanjem iz uobičajenog diplomatskog kontakta, nego jasnim pokazivanjem odnosa prema onima u Vladi koji pokazuju otpornost na puzajuću agresiju, odnosno podrivanje ustavnog poretka.

Krivokapić je rekao da je sljedeća faza puzajuće agresije “zahtjev, opet neustavan, za smjenom nas u Vladi, od premijera koji je izgubio povjerenje Skupštine”.

“Glasati za predlog premijera koji je izgubio povjerenje je neustavno i neposlovnički, ali i politički pokazuje da je antiustavno do kraja i da je puna svijest o rušenju Ustava Crne Gore na sceni”, ocijenio je Krivokapić.

On je dodao da je trenutna pozicija premijera “opozicija Crnoj Gori”.

“Kao što vidite, postoji čitav niz jasno usklađenih poteza, tako da nije neočekivan ovakav anti-ustavni rušilački akt odlazećeg premijera”, rekao je Krivokapić.

On je rekao da je Abazović, sakriven kroz smjene Kentere i ostalih, formalno protiv ruske agresije, a suštinski ključno oruđe u sprovođenju puzajuće agresije prema Crnoj Gori od Rusiji i njenih saveznika na Balkanu.

Krivokapić smatra da je premijer “u panici od tragova krađe državnog duvana koji vode do njegovih najbližih saradnika”.

Prema njegovim riječima, u toj panici treba razgraditi sve institucije da bi se izbjegla odgovornost.

“U sklopu toga je i svaki potez na Vladi moguć, u situaciji kad nadležni organi nemaju dovoljno snage da ih spriječe”, rekao je Krivokapić.

On očekuje da će tužilaštvo u jednoj fazi morati da reaguje i, kako je dodao, spriječi dalje podrivanje ustavnog poretka.

