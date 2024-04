Krivična prijava zbog nedozvoljenog držanja oružja u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija je zbog nedozvoljenog držanja oružja podnijela krivičnu prijavu protiv R.K. (37), kog koga su pronađene dvije lovačke puške dvocijevke, puška M48 i 16 komada patrona lovačke municije.

Iz policije su kazali da su nakon prijave o porodičnom nasilju, policijski službenici, na osnovu naredbe sudije za istragu nikšićkog Osnovnog suda u Nikšiću, pretresli kuću i druge prostorije koje koristi R.K. (37) u mjestu Šljeme u Nikšiću.

Navodi se da su pronađene dvije lovačke puške dvocijevke, puška M48 i 16 komada patrona lovačke municije.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji je nakon uvida u spise predmeta kvalifikovao krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, kaže se u saopštenju Uprave policije.

