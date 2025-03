Krivična prijava protiv dvije osobe zbog krađe šljunka

Podgorica, (MINA) – Šavnička policija podnijela je krivičnu prijavu protiv Žabljačana S.M. (38) i N.Z. (39) osumnjičenih za krađu šljunka.

Iz Uprave policije saopšteno je da su krivičnu prijavu službenici Stanice policije Šavnik podnijeli postupajući po prijavi građana da se na magistralnom putu Šavnik–Žabljak, na dionici u mjestu Ivica, vrši eksploatacija šljunka.

Kako se navodi, to je urađeno u okviru aktivnosti na suzbijanju pojavnih oblika kriminala koji prouzrokuju štetne posljedice po životnu sredinu, prirodne resurse i ekonomski sistem.

„Dolaskom na lice mjesta, policijski službenici su zatekli četiri osobe kako, upotrebom dva terenska motorna vozila i bagera, vrše eksploataciju i utovar šljunka, u namjeri da isti otuđe, a radi ostvarivanja protivpravne imovinske koristi“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je o događaju obaviješten dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima koji je naložio da se obustavi eksploatacija šljunka, do prilaganja potrebne dokumentacije za izvođenje pomenutih radova.

„Nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih obavještenja od više osoba, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, protiv S.M. i N.Z. iz Žabljaka je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo krađa“, navodi se u saopštenju policije.

