Krapović: Crna Gora pouzdan kandidat za članstvo u EU

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada posvećena je ispunjavanju ključnog spoljnopolitičkog cilja, punopravnog članstva u Evropskoj uniji (EU), poručio je ministar odbrane Dragan Krapović.

Krapović, koji boravi u Briselu, to je rekao u razgovoru sa zamjenikom generalnog sekretara za zajedničku bezbjednosnu i odbrambenu politiku i pružanje odgovora na krizne situacije u Evropskoj službi za vanjske poslove (EEAS), Šarlom Frizom.

Iz Ministarstva odbrane da je Krapović rekao da će Vlada snažno nastaviti implementaciju reformi i promovisanje evropskih vrijednosti, uz uvjerenje da je prosperitetna i stabilna budućnost cijelog Zapadnog Balkana unutar EU.

Krapović je, kako su naveli, ukazao na značaj prisustva međunarodnih aktera na Zapanom Balkanu, kao preduslova za jačanje njegove sposobnosti da pruži adekvatan odgovor na bezbjednosne izazove i krize.

On je istakao kontinuiranu posvećenost Crne Gore Zajedničkoj bezbjednosnoj i odbrambenoj politici EU (CSDP), što potvrđuje punu spremnost države da doprinese međunarodnom miru i stabilnosti.

“Ministar je ukazao i na modalitete za jačanje odbrambene saradnje između EU i Crne Gore, kroz mehanizme koji su usmjereni ka državama koje nijesu članice EU, a što bi doprinijelo ne samo jačanju kapaciteta Crne Gore već i cijelog regiona”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je Friz pozdravio potpunu usklađenost Crne Gore sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

On je naglasio značaj doprinosa Crne Gore CSDP misijama i operacijama, čime potvrđujemo da smo kredibilan i pouzdan kandidat za članstvo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS