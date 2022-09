Krapović: Bez saglasnosti o predlogu da Bošnjak i Borovinić Bojović pripadnu najvažnije funkcije

Podgorica, (MINA) – Predlog Demokrata da dvije najvažnije funkcije u Crnoj Gori pripadnu funkcionerki Pokreta za promjene Branki Bošnjak i bivšoj ministarki zdravlja Jeleni Borovinić Bojović, nije naišao na saglasnost dijela stare parlamentarne većine, rekao je poslanik te stranke Dragan Krapović.

On je, nakon sastanka pobjednika izbora 2020. godine, novinarima u Skupštini kazao da je ta stranka pregovorima pristupila u dobroj namjeri, konstruktivno i odrekla se svega što bi pripadalo njihovoj listi po demokratskim principima.

“Nakon toga i odricanja od dvije najvažnije državne funkcije, mi smo to uradili kako bi eliminisali određene teškoće, jer za dogovore je potrebno da se postigne kompromis”, kazao je on.

Krapović je rekao da su nakon toga ponudili kompromisno rješenje, u vidu dva principa koja su ranije iznijeli, da dvije najvažnije funkcije pokrivaju žene, i da one ne budu iz Demokrata.

“Danas smo pošli i korak dalje, na insistiranje da konkretizujemo ono na šta mislimo, kazali smo da nama ne bi bilo sporno da na dvije najvažnije funkcije budu predložene Bošnjak i Borovinić Bojović”, kazao je Krapović.

On je dodao da to prema njihovom mišljenju “bilo nešto što bi moglo da nas miri”.

“Nažalost, pored brojnih ustupaka i svega što smo založili kako bi ovo rezultiralo uspjehom, nijesmo naišli na saglasnost od jednog broja kolega, prije svega iz URA-e, koji su nastojali na pristupu da bivši premijer Dritan Abazović bude novi mandatar”, rekao je Krapović.

On je rekao da to za Demokrate nije prihvatljivo.

“Smatramo da je put do dogovora da napravimo princip kako ćemo doći do tog dogovora. Kada su u pitanju imena, mi smo pokazali da nam nijesu imena najbitnija stvar i ko će pokrivati koju poziciju”, naveo je Krapović.

Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić je rekao da misli da i dalje imaju šanse za dogovor.

Kako je kazao, na večerašnjem sastanku jedan od lidera Demokratskog fronta odrekao se svoje kandidature kao gest da dođe do dogovora, prije toga je to uradio lider Demokrata Aleksa Bečić, a žao mu je što nešto tako ne mogu da dobiju od lidera Abazovića.

“Zbog toga je pravi put da dođe do rješenja da Abazović uradi ono što su uradili Bečić i Mandić“, rekao je Milačić.

On je pozvao Abazovića da dođe na sljedeći sastanak da pokaže da je Crna Gora važnija od svega i da dogovor nema altenativu.

„Trenutno jedino on stoji na putu tog dogovora. Ako odustane predstavnik i lider koji ima 20 poslanika, ako odustane lider koji ima devet poslanika, zar ne bi bilo dobro da to uradi i lider koji ima četiri poslanika“, rekao je Milačić.

Milačić je pozvao sve da pokažu da je dogovor preči od bilo čega.

„Hajde Dritane da sjednemo i da krenemo iz početka, ništa nije važnije od toga. Ako se to ne desi, onda ćemo možda moći osnovano da sumnjamo da od samog početka nije bilo želje njega i URA-e da dođe do dogovora, nego da se iz pozicije tehničke vlade ide na izbore“, naveo je Milačić.

