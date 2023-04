Kovač: Predložiću razrješenje Medenice ako su tačni navodi tužilaca

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Marko Kovač predložiće Tužilačkom savjetu razrješenje rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Lepe Medenice ukoliko se, kako je kazao, utvrdi da su tačni navodi iznijeti na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Tužioci Nikola Boričić i Vukas Radonjić na sjednici Odbora u utorak saopštili su da ih je Medenica zvala i pritiskala da puste policajce uhapšene u slučaju ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

“Ukoliko se utvrdi tačnost navoda iznesenih na Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu od strane tužilaca Boričića i Radonjića, shodno članu 126 Zakona o državnom tužilaštvu, podnijeću predlog Tužilačkom savjetu za razrješenje Medenice”, navodi se u izjavi Kovača.

