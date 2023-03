Kovač danas u Beogradu sa ministarkom pravde Srbije

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Marko Kovač boraviće danas u Beogradu gdje će sa srpskom koleginicom Majom Popović razgovarati o unapređenju bilateralne pravosudne saradnje i ugovoru o diobi trajno oduzete imovine.

Kako je najavljeno iz crnogorskog Ministarstva pravde, u fokusu razgovora o unapređenju bilateralne pravosudne saradnje biće aktuelna pitanja, propisi i sporazumi koji se tiču te oblasti.

„Predstojeći susret biće prilika da se dodatno osnaži saradnja dva ministarstva i utvrde prioriteti u daljem radu u cilju svobuhvatnog regionalnog povezivanja svih institucija koje doprinose jačanju vladavine prava na dobrobit svih građana Crne Gore i Srbije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će na sastanku biti riječi i o daljoj dinamici rada na međunarodnom sporazumu između Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije o razmjeni podataka u svrhu provjere izjava o imovini.

Kovač i Popović će, kako je najavljeno, razgovarati i o trilateralnom ugovoru između Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine o diobi trajno oduzete imovine.

Sastanku će, osim Kovača, prisustvovati i generalni direktor Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju u Ministarstvu pravde, Branimir Janjević.

