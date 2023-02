Kontrolno saslušanje o obuhvatu djece vakcinisane MMR-om

Podgorica, (MINA) – Skupštinski Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje obaviće danas kontrolno saslušanje predstavnika Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje u vezi sa obuhvatom djece vakcinisane MMR vakcinom.

Na prošloj sjednici tog skupštinskog tijela dogovoreno je da budu pozvani i predstavnici UNICEF-a, Svjetske zdravstvene organizacije, Udruženja pedijatara i Asocijacije za prevetnivnu pedijatriju.

Incijativu za saslušanje, koja je podržana glasovima svih članova Odbora, podnio je poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša.

Mugoša je, obrazlažući predlog o saslušanju povodom obuhvata djece vakcinisne MMR vakcinom, rekao da je to poznata problematika.

“To je najmanji obuhvat od 1994. godine, kada je uvedena imunizacija protiv malih boginja, zauški i rubeola. Imamo potencijalnu prijetnju importacije epidemije iz susjedstva”, naveo je on.

Mugoša je predložio saslušanje da bi se vidjelo kako nadležni postupaju u vezi sa tom problematikom, kakvi su efekti kampanja, preventivnog i represivnog dijela tog segmenta.

Sjednica Odbora, na kojem će biti obavljeno kontrolno saslušanje, zakazana je za deset sati.

